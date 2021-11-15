安居才能樂業，但房屋問題卻成為困擾港人多年的結構性問題，歷任特區政府雖均視其為重中之重的解決任務，亦曾提出不少宏圖大計，但樓市非但未能逆轉，反而是供求缺口的「高峰位」遠未渡過，租金和房價長升長有，輪候公屋時間亦愈輪愈長。問題是，為何政府有心有公權力，卻無力造地和建立土地儲備？如何還港人一個宜居社會？

回歸之初，港府承諾要有「八萬五」房屋供應與公屋「三年上樓」，但政府換屆再換屆，房屋供求失衡卻一再惡化。有研究報告指，本港未來數年將陷入「熟地荒」和樓宇落成低的困局，公私營住宅落成量遠遠落後於《長策》目標，愈住愈細、愈住愈貴更成新常態。政府不能再拖而不決，任由市場失衡，並為社會埋下不穩定的種子。

截至9月底，公屋一般申請者和長者一人申請者平均輪候時間分別為5.9年及3.8年，兩者均創下1999年3月底以來新高。政府雖強調已覓得約350公頃土地，營建約33萬個公屋單位，足夠未來10年的公屋需求，但政府表明這數字要到5年後才陸續到位，最終能否全面準時收地建屋，抑或只是願景目標？

香港地少人多，但絕非無地可用，只因政府忌諱怕事，缺乏想像力和魄力，改變不了既得利益結構，更不願承擔官商勾結的質疑，未敢果斷改革住屋格局、改善土地策劃流程，無力阻遏不同利益團體的阻力和反對，包括開發郊野公園邊陲或綠化地帶怕被批破壞環境、填海造地會影響生態、發展農地涉及業權和利益等，最終令房屋發展原地踏步。

若要扭轉平均輪候時間的升勢，未來5年需要最少20萬個公營房屋單位，政府盡快「拆牆鬆綁」，加快公營房屋發展，例如引入私人參建，以及加快新發展區的土地收回及平整工程，都是勢所必然。

具體而言，第一，要解決公屋有地但起樓慢的問題，先要跳出既有框架，精簡由從「生地」變「熟地」、拿批文、走部門、過程序的整個土地及房屋發展流程，解決有監管沒效率的問題，以便加快造地。

第二，土地問題並非無解，在原居民和發展商手中便有大量閒置農地，只是長期「受綁」而未能地盡其用。政府應大膽改革政策，積極改劃土地功能，避免土地繼續被迫「曬太陽」。

第三，政府既以北部都會區作為未來造地建屋的主要來源，便有責任改革完善新界農業用地的管理及供應制度、籌劃建設新界北部的大型商業中心區、強化新發展區的公共服務設施，以便為私人住房市場提供更多土地。

第四，解決問題不是用錢就可處理，而需有足夠的政治魄力和擔當，並要提供到位的配套支援，正如實施《港區國安法》、DQ議員和完善選舉，以及通識科改革等，政治決心和執行力是當中關鍵，改革房屋土地問題也該如此。