若北京武統台灣，美國不敢戰，只會用制裁手段。對北京的制裁會有限，因害怕北京全面反制，尤其是若武統時美國還未解決疫情和債務危機，供應鏈斷裂威脅會增加通脹與金融危機的壓力，美國應不敢真的對付北京，引來它應付不了的反制。於是，次要的選擇便是打擊香港，至少沒有表示全面與北京為敵。

打擊香港，實際對中國整體打擊也不小。一是內地的外貿頗大部分是經香港轉運。二是中國對外直接投資，大多經香港進行。三是內地資金經香港在對外投資以外的金融運作不少。四是打擊香港的政治意義大，差不多是以中國的香港與美國控制的台灣對等打擊。武統帶來台灣大變，制裁打擊香港也會引起大震動。但最重要的效果會是打掉中國的香港離岸金融中心功能，間接地挫傷中國對外的聯繫連接。

對付香港，貿易封鎖只是製造社會恐慌，物資供應與貿易服務皆有替代，至少內地和中國的友邦（從俄羅斯到中亞、東歐，和東南亞乃至南美）未必不可以彌補美國貿易封鎖的損失。

最關鍵是金融封鎖，將可使香港金融全面停頓。作為全球第三大國際金融中心功能失去，肯定會產生災難性打擊。中國利用香港作為主要的離岸金融中心，繞過美國等的限制，失去香港這個作用，損失會沉重。由於SWIFT制度的全球覆蓋性，中國要另起爐灶不易。這幾年建立起了中國主導的不同體系，僅能作長遠對策，短期政策便只能減少對香港的依賴。不過，若美國不會切斷香港與SWIFT的聯繫，只是選擇地對個人、企業、行業制裁，香港金融還可運作。

對於美國制裁，香港沒法改變，正如特朗普取消美國對香港獨立關稅區的承認，但還有許多工作可做，一是在中央政府支持下，特區政府與內地及其他國家如非SWIFT體系連接，盡量把部分貿易結算從SWIFT體系轉移過去，同時爭取與部分不親美國家加強貿易關係和轉運安排，包括相關的金融業務。二是全面與內地融合，保證糧食水電物料供應，也擴大香港企業在內地的市場發展，把香港更多的經濟活動與就業轉移至內地。三是穩定香港民心，也可把部分民眾遷移至內地。

香港應對之策困難，仍可有選擇，特區政府與社會可以在武統之前廣作討論，一是使民眾有心理準備，不會臨陣驚慌；二是提出應對方案，把衝擊減至最低。