台灣當局一直標榜台灣是「世界民主燈塔」，香港的反對派就多次跑到台灣「學習」，把台灣的經驗搬到香港。台灣當局和台獨勢力還特別賣力的宣揚「台獨」，販賣各種「台獨」理念和方案，香港的反對派、港獨派就「心嚮往之」，經常在港台兩地互訪、座談、學習交流。有了頻繁的「互動」，這些年香港就發生了「台灣因素介入」的反修例暴亂，台灣招攬和「營救」大批黑暴分子逃台，一些香港人把台灣當成「民主樂園」、「個人可謀更好發展之地」，紛紛移民而去。

然而，台灣真是他們想像的那麼好嗎？「民主樂園」中的台灣人真的會歡迎這樣的香港人嗎？日前媒體報道，4年前從香港移居到台東的胡姓夫婦，因為當地一項建設工程問題多次向縣政府請願。上個月21日，縣政府建設處長許瑞貴前往工地視察，胡先生當面問他：「我們平民百姓可不可以提告政府？」這位許處長可不像香江府衙的那些「紳士官」，見到市民請願和質問，不是禮貌待人就是哼哼哈哈，據說許處長聽罷就罵：「你去告啊！你們香港人滾回去香港，罵你們的政府，在台東寫甚麼陳情書！這裏是台灣，不是香港！」

當然，這是一件小事，官民矛盾，你吵我罵，全世界司空見慣。不過，這點小事卻在港台媒體大肆傳播，是因為和這些年港台發生了太多嚴重的社會事件、政治事件有關。黑暴和移民潮中，香港人表面上大受台灣歡迎，現在一下子變成被台灣官員破口大罵「滾回香港」，這會傷了多少香港人特別是「黃絲」的心喲，那些黃絲會不會對「民主樂園」產生「不好的看法」呢？

要知道，香港黃絲都有些「大香港」和「自大狂」的通病，雖然他們很認同「台灣民主」和「爭取台獨」，但未必受得了在他們眼裏實乃「土佬」的台灣人「喝滾」，他們也一定害怕滾出了台灣能去哪兒呢？