自稱「第二代美國隊長」的示威常客馬俊文，涉違反《港區國安法》之煽動他人分裂國家罪，日前被判入獄5年9個月。刑罰說輕不輕，說重也不重，對一位「不感羞恥，毫無悔意」的國安嫌犯來說，可謂罪有應得。最奇怪的是國際特赦組織對本案說三道四，聲稱在《港區國安法》下，港府已無法維持法律中存在的人權保障，不應再無止境擴大「危害國家安全」的定義，並以此規範持有不同觀點和立場的人士云云。

國際特赦組織是甚麼東西？這種由西方扶持的所謂非政府組織，披着維護人權的外衣，實是宣揚西方意識形態，為西方利益服務，所以，他們首要關注的並非人權，而是政治，是為了製造目標國家和地區的政治動亂。明乎此，就知道他們為何在人權問題上總是持雙重標準。

眼前就有一例。美國司法部指控一名中國「情報人員」企圖盜竊多間美國企業的商業機密，結果裁定罪名成立，面臨最高60年的監禁。一名企圖盜竊其實並沒有盜竊的外國人，竟被施予如同終身監禁的懲罰，比白人警察跪殺黑人還要嚴重幾倍，難道這就是美國宣揚的所謂人權和公義？為何國際特赦組織不批評美國無止境擴大「危害國家安全」的定義？還有，一位年初參與美國國會騷亂的示威者，日前被美國法院判處監禁40個月，國際特赦組織照例裝聾作啞，這不是雙重標準又是甚麼？

美國針對國家安全的法例不僅嚴苛，而且五花八門，甚至以此進行長臂管轄，跨境拘捕外國人，竟被視為理所當然。香港落實《港區國安法》只是合法行使國家主權，符合國際上維護國家安全的普遍做法，反而被批評打壓自由和人權。國際特赦組織的邏輯不僅奇怪，而且荒謬。