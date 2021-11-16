當港府大慷納稅人之慨，豪花逾59億元籌建西九文化區M+博物館，單是一個平平無奇的壽司吧已價值1,500萬元，再次讓人驚嘆藝術果然有價、政府果然錢多之際，另一邊廂，香港的「幼苗」、「花朵」貧窮情況嚴重，去年政策介入前的兒童貧窮人口高達27.4萬。關注組織調查發現，逾八成貧窮家庭的兒童需要做家務、照顧家庭，每周照顧家庭的時間平均長達10小時，當中近半受訪者要幫忙煮飯，另有近一成兒童需參與變賣紙皮，聞者心酸。

香港貧富兩極化早就不是新聞，有些兒童物質生活富裕，又是iPad，又是Switch，飯來張口，衣來伸手；有些兒童卻活在貧窮線下，小小年紀已要「擔起頭家」，令人慨嘆。在高度商業化的社會，這些輸在起跑線的兒童怎麼可能不是將貧窮跨代延續下去？

最可恥的是，港府為富不仁，還要玩弄數字遊戲，聲稱政策介入之後，全港貧窮率由23.6%，激減至7.9%，貧窮人口由史上最高的165.3萬，暴跌至55.4萬，恍若變魔術一般。僅去年全民派發一萬元，已經成功令26.7萬人脫貧，正是信不信由你。然而，擺在眼前的事實是，貧窮兒童上學之餘還要忙着執紙皮變賣，一家人擠在危機四伏的劏房之內，港府卻連為劏房租管設立「起始租金」也拒絕作為，所謂成功助人脫貧，真不知從何談起。

其實，政府只要將粉飾太平的錢，撥一小部分出來扶貧，已經能夠令許多兒童受惠。試問花費逾59億元建一個「扮」有文化的博物館是否必須？香港是否需要一個年年財赤達10億元的文化區黑洞？若廢官肯用這些錢栽培貧窮兒童，他們將來對香港的貢獻必然更大，感情也必然更深厚，這些錢才用得有意義。