上周二晚上11時許，一名大廈保安員發現一隻巨型雄性野豬在北角天后廟道一帶出沒，於是通知警方及漁護署派員到場處理。期間豬公突然發難，多次以龐大身軀撞倒一名輔警，並用利牙咬傷其小腿，輔警傷口血如泉湧，深可見骨。施襲過程更有片為證，觸目驚心。最終豬公在逃捕時不慎墮落山坡，傷重死亡。

今次已是本年內最少第11宗野豬傷人事件，平均剛好每月一宗。漁護署事後宣布推行「即捕即殺」政策，即定期以麻醉槍捕捉在市區出沒的野豬，然後將其人道毀滅。有稱為「野豬關注組」的團體在網上發表聲明，批評人道毀滅其實並不人道，要求署方立即撤回有關政策。

如果將擅闖民居的野豬「安樂死」並不人道，那麼香港人每日進食大量豬肉製的火腿、香腸、叉燒、燒肉、豬扒，以及豬皮、豬紅、豬大腸等等，又是否非常殘忍無道呢？野豬可不是黑臉琵鷺或盧文氏樹蛙，牠們既非瀕臨絕種，也不是香港獨有。野豬也不同家貓或家狗，牠們並不是人類的好朋友。近年也有人在家中養豬，但那些是迷你豬、寵物豬，而不是長有獠牙、孔武有力、可以長至比成年人更重的野豬。

野豬也有別於流浪牛，雖然後者偶爾也會發狂撞人，但至少不會咬人。關注組要求漁護署沿用「捕捉、絕育、放回」政策對待野豬，這對流浪牛是有用的，因牛隻懷孕期較長，每胎生產量不多，並且相對較易捕捉。野豬則生得快、生得多，也跑得快、擅躲藏，絕育政策奉行近4年仍未見成效，其實可能一開始就注定失敗。

關注組又將野豬問題歸咎於有市民餵飼，這確實是問題之一，應從速修例嚴懲，但更根本問題是野豬在香港沒有天敵，導致其數目不斷增多，跟香港市民一樣面對土地問題、搵食問題，惟有「離鄉別井」，走出叢林到市區覓食。

香港開埠初期還有幾隻老虎，但約100年前就被英國人殺光了。以前新界還有獲政府發牌的野豬狩獵隊，可以略為控制一下野豬增長速度，多年來鮮有聽聞出現擦槍走火或傷人意外，但後來卻無緣無故、未經公眾諮詢就被禁絕了。鄉議局是否應該研究一下，狩獵野豬算不算是受到《基本法》保障的原居民傳統權益，是否應該提出司法覆核挑戰政府，以便協助香港掃除豬患？