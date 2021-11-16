澳洲總理莫里森日前聲稱不認為自己擔任公職以來有說謊。堂堂總理作出這種奇怪剖白，令人想起了一句說話：「政治或許是唯一一種被認為不需要準備的職業。」

一個政客可以不認為自己曾說謊，但在沒有外來壓力下公開作出這種宣稱，就似一個擁有上網自由的男性，平白無端亟欲說服全世界，他不認為自己上網以來曾經瀏覽色情資訊。他有否說謊、上鹹網已不再是重點了，他的動機與智商才是。

從政多少包括考驗一個人包裝謊言的能耐，莫里森對着電台主持，也能答得一塌糊塗，不認為自己有說謊，但又說身處政治環境要厚面皮。難道面皮薄的人可以滿臉通紅地成功撒謊？抑或面皮薄反而經得起敲問，將謊言進行到底？莫氏算不算是在浪費大氣電波講廢話？

美國語言學家喬姆斯基稱，人類在形成語言機制的同時就已學會說謊。但學會說謊不等於精於說謊。澳洲前總理特恩布爾日前點名批評莫里森：「曾多次對我撒謊……莫里森一直以說謊而聞名。」很明顯，有人說謊技巧低劣得屢被識穿，即使此人不認為自己曾說謊。

莫里森以為自己沒說謊，其實可套用美國著名政治學家米爾斯海默那本分析政治領袖何以會說謊的著作去理解：「並非所有的欺騙都等於說謊。還有另外兩種形式的欺騙：隱匿與編造」。莫氏對法國總統馬克龍隱匿澳洲將改向美國購買核潛艇，與對方進餐時編造希望法國潛艇製造商能按合同交貨的假象。做法雖厚面皮，但既然隱匿與編造可被理解為不是說謊，難怪莫氏這樣理直氣壯。

當英國前首相邱吉爾也說：「真相如此珍貴，應該永遠以謊言這個保鏢護衞它。」莫里森以為自己可以從政從來句句真，他何德何能呢？