近日翻開報章，發現不論是專欄或娛樂版，都在談論已故樂壇天后梅艷芳，同期有一部以她生平為題材的電影上演，或許是因此，使梅姐成了城中熱話。筆者是搖筆桿之人，忍不住也湊趣寫這話題。不過，此處是時評專欄，不適合表達太主觀、濃烈的個人情感，故我談的不獨是梅艷芳，而是梅艷芳的時代。

上世紀八、九十年代，香港娛樂界異常蓬勃，當年在亞洲打下的江山，如今卻早已拱手讓予南韓。本地演藝事業日漸衰落，原因蓋有多端，其中一個關鍵因素，是這年頭愈來愈少懂得駕馭舞台的藝人。今天的明星，很多只是在舞台上表演，而不曉得如何駕馭。筆者常說，低手出場是向人獻技，高手出場是讓人朝拜。昔日的阿梅，台上跟台下判若兩人，在鎂光燈照射下，她永遠顧盼自雄，讓你只能仰視。

近年很多藝人培訓內容似是而非，不少二流導師可能告訴你，這年代做明星一定要有親和力，跟粉絲的距離該拉近得像是跟鄰居般親切。這種說法不完全是錯，但只適用於在台下，一旦踏上舞台，太謙和、太欠缺殺傷力就不容易表現出王者氣度。

昔日香港樂壇，最能駕馭舞台、最具王者風範的明星有3位，分別是梅艷芳、張國榮和羅文。如果問三者有甚麼共通之處，就是他們平常都很親切，但當登上舞台，就像換了一個人，儼然睥睨一切，自信得有點自戀。一個人不相信自己與眾不同，沒有一點「老子天下第一」的傲氣，試問如何能夠打造出經典的舞台表演？這年代的演藝場上，未免有太多乖仔、乖女，都太規行矩步，很難孕育出真正的巨星。所以，今天該悼念的不止是梅艷芳，而是屬於梅艷芳的整個時代。