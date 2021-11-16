防疫抗疫近兩年，特區庸官張弛無道，尤其係嚴防輸入方面頻頻失守，致使中港兩地通關一味得個「噏」字，成日都話「快喇快喇」，結果由年頭等到年尾，依然未能成事，基層一次又一次失望，庸官卻自以為抗疫做到頂呱呱。阿哥，這不是「掩耳盜鈴」是甚麼？

大家都睇到，政府一方面聽從專家意見盲目谷針，另一方面連續有豁免檢疫嘅國泰機組人員返港後確診，並帶有變種新冠病毒，這除咗大大增加本地疫情爆發風險，也增加粵港兩地通關嘅障礙。事實上，社會上嘅有識之士同唔少學者都指出，為咗堵塞漏洞，機組人員嘅豁免應該撤銷；可是庸官始終聽唔入耳，側重強調客貨運對市民生活嘅重要性！然則，與內地通關就不重要？這不是只見樹木而不見森林嗎？

最令人詬病的，莫過於政府防疫措施隨着某些專家嘅「靠嚇」起舞，一時放風唔排除推出「疫苗護照」，一時又話有必要全民接種疫苗；之不過，政府卻對機組人員嘅豁免寬鬆得猶如不設防，這不是本末倒置甚至倒行逆施嗎？

政府「張弛有道」淪為笑柄！這只能怪庸官因循苟且，不思應變。不是嗎？既然「萬人除罩」嘅馬拉松可以順利舉行，公眾海灘又已開放，為何露營地點及燒烤場反而無了期封閉？正如有論者指出，漁護署喺露營燒烤設施封閉期間檢控逾1,100人，為疫情前嘅31倍。親親大自然，誰知咁就觸法網，有網民慨嘆去露營「慘過做賊」。

政策要因時制宜，依家本地新冠疫情持續紓緩，講真，漁護署趕住四出捉野豬，亦應有計劃重新開放露營及燒烤地點，「燒雞翼，我至鍾意食！」際此已涼天氣未寒時，通關仍無望，開放燒烤場，讓憋得一肚氣嘅市民一展歡顏吧！