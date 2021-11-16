立法會選舉提名期已落幕，在各組別報名的參選人共154人，爭奪90個議席。經歷過近10年立法會被拉布、拖延、破壞之苦，經歷過非法「佔中」、旺角暴亂、世紀黑暴的社會動亂，老百姓都盼望苦盡甘來。在「愛國者治港」的「中國方案」下產生的第7屆立法會議員，從此帶領香港揭開「港人治港」新的歷史一頁。

剛閉幕的中共第十九屆六中全會通過歷史決議，會議公報發放出強烈和重要的訊息：「堅定落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進『一國兩制』實踐行穩致遠打下了堅實基礎」。那麼便帶出一個重要的問題：已提名參選的參選人，是否都是如假包換的愛國者？有個別提名人已被公眾質疑其政治立場。

這個審查的重擔，現在落到政務司司長李家超牽頭的候選人資格審查委員會身上了，委員會必須給全港選民合格的答卷，究竟提名者是否真正的愛國者？期望委員們拿起放大鏡、顯微鏡、倒後鏡甚至X光機，為國家、為香港把好關，讓成功經過資格審查的提名人正式成為候選人，在愛國者同一起跑線上比併，不再重複過去歷屆香港各種議會選舉出現大量的抹黑、攻訐及政治攻擊弊病，真正比併理性的政見、政績、政思、政論，讓選民可以真正作出理性的選擇，選出心儀的代議士監督政府、建設香港、改善民生，為香港融入國家發展大局、為中華民族偉大復興作出「一國兩制、港人治港」下香港的特殊貢獻。

誠然，資格審查委員會的審核會否走漏眼？當然不排除，因此，公眾若發現提名人有任何疑問，應即向委員會舉報，期望委員會高度負責，嚴格把關，鐵面無私，決不做橡皮圖章。