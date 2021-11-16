美國芝加哥為著名國際金融中心之一，卻同時是充斥非法槍枝、幫派和毒品交易的「犯罪之城」。曾經在香港大學就讀、不久前取得芝加哥大學碩士學位的中國留學生鄭少雄，早前就在當地校園附近遭人持槍搶劫，最終不幸中彈身亡，成為今年芝加哥大學第3名遇害的中國留學生。除了上述華學生，美國各地今年有多名學子死於槍林彈雨之下，他們本來正要開始書寫人生新一頁，卻驟然倒在槍下，令人不禁要問句，究竟美國槍械暴力何時才會完？

截至上月底，芝加哥今年最少有3,768人遭槍擊，當中617人死亡，是當地自1996年以來最血腥的一年。在新冠疫情下，因經濟問題和種族歧視引發的槍擊案急劇飆升。過往芝加哥槍擊案主要集中在南和西區等黑人聚居地，但現時連北部富人區和市中心也是槍聲此起彼伏。鄭男的友人透露，鄭經常提醒友人要安裝手機應用程式，以避開危險街區，而他出事的街區位處校園附近，屬相對安全的地區，卻未能逃過厄運。有當地人則表示為求安心，索性以25美元的價錢從黑市買入手槍自保。

對於芝加哥治安惡化，有專家歸咎於疫情引發的連鎖反應，以及黑人弗洛伊德遭白警跪殺後、警隊支援有所下降所致。諷刺的是，芝加哥市不但沒有如紐約市及洛杉磯市般削減警隊預算，明年預算更增加兩億美元至19億美元；而今年的17億美元預算，也足足佔市政府預算的40%，惟表現仍不似預期。

美國其他城市的情況也不遑多讓，在7月國慶周末長假期間，紐約州合共有51人遭槍擊身亡，時任州長科莫稱「死於槍擊暴力的人比死於新冠肺炎的人還多」，宣布紐約州進入槍械暴力緊急狀態。

非政府組織調查統計，美國民眾擁有逾3.93億支槍，人均擁槍數量全球第一，槍械的數量甚至比約3.3億的人口為多，故此有美媒形容國家得了「槍械暴力流行病」。近年美國不斷重複一個怪圈：每當爆出大型槍擊血案後，激發民眾要求加強監管槍枝，在聯邦政府象徵性譴責暴力「應酬」一番後，眾人又回到原來的生活，然後下次槍擊案出現後，又重複上述步驟。

在近年左右撕裂、政治正確氛圍影響下，共和、民主兩黨在槍管問題上的分歧不斷加深。總統拜登形容國內槍械暴力已成為「流行病」，下令加強管制「幽靈槍」；共和黨人卻批評有關做法違反美國憲法第二修正案賦予公民擁槍的權利。

伸指一數，美國原來已有長達超過20年時間未有通過任何重大的控槍法律。擁有500萬會員的全國步槍協會（NRA）等團體，擁有龐大財力來左右選舉，因此不論民主黨抑或共和黨執政，從來不敢觸及禁槍這一話題。在此背景下，槍械暴力彷彿已成為一種不治之症。