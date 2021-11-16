正論：消費保障不足夠　市民貼錢買難受

香港曾經有「購物天堂」的美譽，主要是價廉物美，吸引各地人士來港旅遊之餘，盡情購物，可是隨着特區沉淪，今非昔比，貨物價格大幅飆升，貨物質素卻未見提升，反而每況愈下，消費者亦得不到應有法律保障，只要是隨便抽驗一些貨品，總會發現存在大大小小問題，最新一期消費者委員會抽樣測試，又有一定數目貨品不達標。

今次特別惹人關注的是時下流行的鑄鐵鍋，被譽為入廚恩物，傳熱均勻及保溫效果較佳，消費者委員會測試7款鑄鐵鍋樣本，當中不乏女士追捧的品牌，然而測試結果卻令人憂慮，其中4款驗出不同金屬的釋出量，超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限，超標最多54倍，而一款的琺瑯塗層鑄鐵鍋更驗出含致癌重金屬砷及鎘，對消費者潛在威脅，故消委會將測試結果交予相關部門跟進。消委會其他測試亦發現，被視為健康小食的花生及堅果，逾六成樣本營養標籤標示的營養含量與檢測結果差異超過《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限，有關資料亦已交食安中心跟進。

食環署轄下的食安中心，果然和該署的作風一脈相承，都是一貫的後知後覺，對於消委會測試結果，只是典型官腔反應，指樣本在實驗室條件下釋出的金屬量，並不代表是一般正常烹調過程中可能由廚具遷移至食物的金屬量。言下之意，是否代表消費者可以安心地用這些廚具煮食？答了等於沒有答，好像事不關己，忘記自己有責任為食安把關，究竟有沒有「做好這份工」？另一邊廂，海關克盡己職，火速派員巡查，發現其中一款有問題的鑄鐵鍋已下架，並安排另外產品進行測試，其後再派員到全港零售點，未有發現下架產品再出售。兩個部門的責任感和積極性簡直是天淵之別。

時代發展，市民接受教育程度較高，對自身的消費者權益會有較大認識，消委會去年接獲超過3萬宗消費投訴，創下5年來新高，可見消費者認清法例對自身的保障非常重要。可惜的是香港缺乏完整的消費者保障法例，只能靠個別或不同範疇的法例來規管貨品，例如《貨品售賣條例》及《商品說明條例》，以及林林總總例如《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》、《玩具及兒童產品安全條例》及《電氣產品（安全）規例》等等。法例猶如一盤散沙，未能直接有效給予消費者完善保障。

消費者委員會有一定貢獻，可是先天性局限沒有執法權力，而立法保障消費者，依然只能倚賴政府部門工作，可是香港在這方面非常落後，連一條綜合保障條例也拿不出來，究竟是不能為，抑或是不想為？特區政府的天秤常被指傾斜向商家，諸多藉口拖延消費保障立法，購物天堂未能與時並進，不進則退，君不見網購已成為不少市民的主流購物模式，無論是外地或內地網店，只要有好貨色，轉眼就被港人熱捧。寧願隔山買牛，都不想在本地貼錢買難受，這是消費者無奈的選擇。