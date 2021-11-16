世界視線：富國拉窮國減肥　中國減煤挑戰巨

在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會，日前總算敲定了協議，同意按目前的減碳措施不足以將地球溫度上升限制在攝氏1.5度內，各國應「逐步減少」使用煤炭發電。美國還額外要求中國在20年內逐步淘汰煤炭。這種富國拉窮國一起「減肥」的健身課，讓窮國進退皆難，已躋身全球第二大經濟體的中國更成為減碳的靶心。

與會國家原本希望藉氣候協議更嚴厲地向發展中國家開刀，但是被中國、印度等人口大國叫停，最後，歐美國家也討不了好處。只是，中國面對的減碳、減排壓力不小，國際瞄準中國排污的槍口亦更集中了。

近月國際煤價急升，中國多省已出現供電緊張的情況，經濟大受傷害，第4季經濟增長恐不好看。如果20年內完全棄用煤炭，中國的發展步伐勢必大大放慢，美國借環保大氣候向中國施壓，所圖者不止是氣候吧？

說起全球暖化，地球人都會危機感大增，尤其是歐美國家近年感受到氣候異常的威力後，對減碳、抑制溫室氣體的出招愈來愈急，但已發展國家只顧拚命向前衝，不時指摘發展中國家，或乾脆直接一點說落後國家污染太多、排碳太多，拖累地球。然而，這種只算今天的帳，忽略過去的孽，根本不合理！全球暖化及氣候危機是近幾十年或近百年造成的嗎？當然不是。早在15世紀起，英國已出現半農半工業的手工業作坊，之後的工業革命及歐洲和美國工業化大發展，帶領了地球之先。當他們高消耗、高排污三、四百年，變得富起來甚至富得流油時，卻忽然要求發展步調明顯落後的國家追上其腳步。這種我說了算的傲慢與指指點點，對氣候協議有甚麼幫助？

巧合的是，擁有逾13億人口的印度近日遇上氣候麻煩，該國首都新德里遭遇一場嚴重的空氣污染，呼吸都困難，印度只能停工停廠多天，期望以勒緊肚皮的方法重見藍天。只是，有藍天不代表貧者能飽腹，印度的例子，說明了還沒飽腹的窮國，根本沒能力引進昂貴的清潔能源，難道要以飢餓及永遠被宰割的姿態，去達成歐美國家減排減碳的目標嗎？