功夫茶：公營房屋起得慢　三年上樓似夢幻

「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？」呢句經典電影台詞，多年嚟向港人發出靈魂拷問。唔止港人，為咗唔做鹹魚，港府咁多年嚟都好有夢想，提出咗好多好宏大嘅目標，就好似承諾公屋「3年上樓」，令港人身處黑暗仍睇見曙光。之但係有夢想，但無能力實現，就算唔係鹹魚，但最多咪算金魚，叫一眾港人企喺度眼甘甘，有得睇無得食，市民想上樓，仲要發吓夢先。

運房局下調今年度起5年嘅公營房屋總建屋量預測，話主要係因為約3,100個其他資助出售單位嘅完工日期要延遲一個年度。公屋聯會總幹事招國偉提到，目前公布嘅公營房屋預測建屋量，查實已較《長遠房屋策略》嘅目標為低，其中2023/24年度的公營房屋單位落成量更跌至未來5年最低點，擔心公屋輪候時間仲會繼續創新高，甚至遠超政府承諾嘅一倍，達到6年。唉，中國人講求好事成雙，偏偏港府就喜歡壞事翻倍，坊間流傳「3年一個代溝」，家吓要等6年，唔怪之得市民同政府之間隔咗道鴻溝囉。

嗱！運房局解釋，每年建屋量基本取決於政府提供嘅土地供應量，同埋個別項目進度，而且項目最終落成日期會受到惡劣天氣、地盤限制、承建商進度等因素影響。一句到尾，即係起得慢啦。撇除土地供應問題，有地起樓都慢慢起，究竟等緊乜？查實工程項目進度慢、落成時間延期再延期，都唔係咩新鮮事；究竟係規劃太樂觀，前期準備不足，定係施工問題，詳情要公布先好喎。好比債仔想遲啲還錢，都畀個令人信服嘅理由。就係因為應承咗嘅事做唔到，港人對政府嘅信心先逐漸流失。

都係嗰句，無比較就無傷害。唔少港人成日仲以為內地好落後，偏偏喺民生工程上，無論當中幾多挑戰，遭遇多少困難，內地政府往往可以克服，按期完工，背後當然依賴日益先進嘅建築技術支持。本港貴為全球最發達地區之一，科技曾經處於世界前列，卻未有與時俱進，反而故步自封，近年嚟已經有唔少專家批評香港嘅建築技術落後於世界先進水平，起樓自然慢，兼夾問題多啦。

最怕係乜呢？完工時間延期啫，始終會起好，屆時公營房屋建成量就會增加，然後港府又畀呢個假象迷幻，繼續驕傲自滿、不思改進，本港房屋政策永遠原地踏步，結果市民安居樂業，就停留喺發夢階段。

擁有夢想其實好易，只要有欲望、有渴求，自然衍生夢想，但實現夢想往往非常困難。港府要一圓市民安居樂業夢，必須痛定思痛，唔好口噏噏當秘笈，今日本分未做好就「明日大嶼」。「明天會更好」唔係靠唱出嚟，而係靠港府實事求是，帶領港人一步一步前進，先可以實現得到。