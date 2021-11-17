正論：防疫依舊中門開　堅持豁免因何在

繼荷里活影星妮歌潔曼獲豁免檢疫來港拍戲激起全城嘩然後，摩根大通行政總裁戴蒙又被揭發獲享同樣特權，而且是在港府高調宣布取消銀行業高層免檢疫來港後發生。林鄭自打嘴巴還擺出振振有詞狀，指對方是獲政務司司長出於經濟原因以個人身份批核。問題是，當外防輸入中門大開，一再有「個人身份」人士獲批免檢入境，加上機師接二連三染疫，整個防疫系統便隨時有崩潰之虞。

港府於本月12日開始收緊40類人士到港豁免檢疫安排，當中包括外國領事、上市公司董事、銀行金融業高層等，只保留跨境貨車司機、必要車務人員、航班機組人員、抵港21日前未有在高風險區停泊的貨船船員，以維持香港正常運作。詎料言猶在耳，外媒即披露戴蒙本月15日獲豁免檢疫抵港，停留約32小時，再次令社會震驚。難得林鄭對此好整以暇，直認對方在港有重要業務，摩根大通「畢竟係一間好大嘅銀行」，而且認為其行程有限制，風險可控，故由個別政策局提出後，最後獲政務司司長批准免檢入境。

然而其行程如何有限制，林鄭語焉不詳；為何一再有洋人享有特權，林鄭更是解釋欠奉。在全城熱切期待中港盡快通關、中央三令五申港府必須堵塞輸入漏洞，以及妮歌潔曼事件引發極大爭議後，港府依然故我，拒絕吸取教訓，如果這都不是崇洋媚外、不是將民意和中央旨意當作耳邊風，怎樣才是？

更令人百思不得其解的是，國泰接二連三有貨機機師進入社區後確診變種病毒，每次都要勞師動眾圍封涉事大廈進行強檢，每次都令全港市民提心吊膽，擔心一旦有病毒「走漏」進入社區，香港接近兩年的防疫努力便會付諸東流，中港通關便無從談起。饒是如此，港府依然擇惡固執，不肯取消機師免檢疫安排，運房局更與國泰私下協商，祭出「唔湯唔水」的收緊機組人員活動指引，擺明敷衍輿論，虛應故事。

國泰向員工發出內部電郵，要求機組人員返港後首3天，每日最多只可離家兩小時，並須自行記錄行蹤及避免參與聚會，新指引今天起實施。但正如港大專家何栢良指出，新措施下機組人員仍可進入社區，並非屬於閉環式管理，一旦確診便可能傳染同住家人，而同住家人又可如常外出，直斥有關做法「違反邏輯，極之奇怪」，對防疫而言是「計時炸彈」，可謂一語中的。誠然，病毒不長眼睛，難道機組人員每天外出的兩小時有神功護體？難道洋人大行高層百毒不侵？這不僅違反邏輯，直情當全港市民白癡。

無奈言者諄諄，聽者藐藐。林鄭堅持機組人員的豁免檢疫安排，聲稱在3名機師染疫後，由同一目的地回港，並在法蘭克福住過同一酒店的機組人員，回港後已規定要隔離檢疫21日，有關做法涉及130名貨機機師，要是「再多一兩宗類似事件」，可能導致沒有貨機機師執勤，對香港貨運有很大影響云云。然而事實是否如此呢？港府的決定到底是為了不影響香港貨運，還是不欲增加國泰營運成本，恐怕只有他們自己最清楚。

這樣的質疑絕非無的放矢。國家民航局早就規定，國際及地區客貨運航班過夜機組人員入境中國後，必須進行「14+7」集中隔離和健康監測，期間還要接受6次核酸檢測。中國堂堂14億人口大國，尚且能夠對機組人員執行嚴格管理，香港只是彈丸之地，卻認為要機組人員隔離便會令特區貨運垮掉，合理嗎？其實事在人為，只要國泰適度增加人手，做好編排管理，做好防疫有何困難？難就難在港府和國泰皆敷衍塞責不作為罷了。尤其港府防疫厚此薄彼，一方面對高危群組及洋人大開方便之門，一方面對市民要求極為嚴苛，不僅至今拒絕放寬食肆4人一枱的規定，甚至連郊野公園的營地也堅持繼續關閉。政策毫無公平性和科學性可言，怎能不激起沸騰民怨？

千里之堤，潰於蟻穴。內地之所以執行極其嚴格的防疫措施，堅持清零政策，是因為非常了解新冠病毒的狡猾特性，以及重視人民性命安全。須知道，只要有一絲罅隙，亦足以讓病毒有可乘之機，做成大規模人命傷亡，屆時對經濟的打擊更大，豈止貨運受影響而已。有內地成功抗疫的珠玉在前，港府偏偏拒絕效法，只知奴顏婢膝對洋人提供特權。有人擔心中港通關前夕社區大爆發會再次發生，恐怕不幸而言中矣！