世界視線：坐着動車去台灣　文宣擊潰綠營心

中共十九大六中全會落幕後，中美領導人視像會議立即接棒上演，台灣問題又成了世界關注的議題。近日統一台灣的話題特別多，尤其是大中華圈子熱傳一首《2035坐上動車去台灣》的歌，令統一年份成了非賭博場卻最多人閒聊的一個時間，有人說，這首歌不算好聽、舞更令人閉目，卻是兩岸文宣近年最佳作品，震撼力比軍演更佳。

統一的話題在兩岸間講了70年，可是，這句話就像國民黨當年執政時號召反攻大陸的口號一樣，叫了之後，根本沒有多少人認真對待。然而，近年兩岸關係愈趨惡劣，兩岸溝通渠道幾乎中斷，而國台辦與一心搞台獨的民進黨政府更完全沒有接觸。和統機會愈來愈渺茫，武統聲音卻愈來愈熱。

中國駐美大使秦剛日前在華盛頓又批評美國，指美國不斷操弄台灣問題，企圖「以台制華」，是搬起石頭砸自己的腳，又言明台灣民進黨煽動兩岸對立，勾結外部勢力，正在一步步把台灣民眾裹挾到「台獨」的危險境地，陸方將保留採取一切必要措施的選項。也就是不放棄動武以致統一。

台灣島對於解放軍的文宣早已麻木，不少人都抱着共軍不敢打的看法，就算打還有美軍、日軍等。民進黨政府則緊抱美國大腿，然後不斷做一些把駐外機構改名的小動作。

解放軍戰機母艦的武嚇效果被刻意淡化，想不到的是，一首歌卻攻下台獨派的心防。近日台灣社交網爆炸了，焦點議題是內地當紅歌曲《2035坐上動車去台灣》，台灣人有的破口大罵，認為癡心妄想；也有人不再愛理不理，反而心防崩塌地計算一番，覺得2035年坐動車的話，證明2030年或已是大統一元年，因為內地建條高鐵只需幾年時間；還有一些人認真研究內地高鐵八縱八橫網，看看高鐵怎麼連接到台灣……

最有趣的是民進黨一眾網軍的應對，他們連天炮火猛轟這歌，批評得體無完膚。可是愈罵的兇，反而讓陣營內的人心慌不已，以致內地高鐵2035年通台灣變成全島皆知的事，連那些一直抗拒及屏敝大陸宣傳的綠營及深綠人士都躲不掉。

流行文化的能力，果然有另闢蹊徑之效。