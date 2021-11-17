功夫茶：港人長壽並非福　安老扶貧樣樣差

香港已連續多年蟬聯全球最長壽地區。政府統計處公布，港人男性嘅平均預期壽命由1986年嘅74.1歲，升至2020年嘅82.9歲；女性仲勁，由79.4歲升至88歲，增幅達一成；港人平均壽命不斷延長，比日本、新加坡、挪威等國家人口更長壽。照咁嘅形勢推論，學「神童局長」羅致光話齋，當大家120歲，60歲剛是中年咋。嗱！若上調領取長者綜援合資格年齡至80歲，即係「中年」過啲，大家咪話政府「虐老」啦！

講真，長壽原值得慶賀，之不過，喺香港長壽竟然贏得「壽則多辱」！據統計，香港有約39.1萬人被界定為「貧窮長者」，更不堪嘅係70歲以上更佔27.9萬人。面對咁多貧窮老人，有啲年逾70歲仲要打兩份工，通常都係做清潔工作，有啲公公婆婆仲要駝着背周街執紙皮，依家紙皮都冇人回收，想執十元八塊都難，講起都心酸！

年紀大，機器壞，自然多病痛！「壽星公，壽星公，你係好公公！」想做好公公你估咁易咩！唔少基層長者，尤其獨居老人家，需要入住院舍，之但係宿位長期不足，有唔少長者於輪候期間逝世，名副其實「等到死」！至於私營院舍，亦經常聽聞「虐老」案例，曾有智力低下兼半身癱瘓長者，肛門被塞有紗布等異物致死！可見私院服務質素良莠不齊，有唔少長者抗拒入護老院，豈是無因？要怪就怪政府監管無方，無盡力改善院舍質素。

至於老人家睇病又係難。依家喺公立醫院睇眼科、骨科、耳鼻喉科、心臟科、老人科，樣樣都要排餐懵，好似睇眼科，要割白內障都要排期好幾年！阿哥，盲咗都仲未輪到吖陰功！若然老人家有幾種唔同嘅病要睇，分分鐘要走好幾場，試問一個七老八十嘅病人，何堪如此瞎折騰！喺香港，冇錢都真係唔好病！政府安老政策一味大隻講，正如社福界人士批評：樣樣都有啲，但樣樣都要等！有啲仲要一等4至5年，你估石頭他朝成翡翠咩？只會脂肪肝等到肝硬化，血管阻塞等到腦中風！

講開又講，腫瘤、循環系統疾病及呼吸系統疾病，仍為港人主要死亡原因。有專科醫生估計，市民患上腫瘤同港人愈來愈長命有關，加上現時港人生活習慣轉趨西化，好似乳癌、腸癌都因為進食高脂、含添加劑食品所致，建議市民多做篩查，從而減低死亡率。呢嗱！窮人長命壽則多辱，而食不安心又好易賴嘢患上癌症。功夫茶只能感嘆：做人好難！長命都好多懸念！但望政府安老扶貧和醫療都加把勁。喂！一橋之隔嘅澳門又全民派錢，永久居民又袋一萬個大洋啦！香港高官又話要把蛋糕做大，與其誇誇其談，一味吹水，不如行動最實際！