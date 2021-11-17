中美元首視像會議，是美國在危機重重下求援。中國則釋出願意合作的善意，心存國際的和平發展，協力解決全球各種問題。但關鍵是美國是否樂意與中國合作，抑或不管國內國際危機威脅，只是利用中美關係來爭取明年國會中期選舉的民意，求援中國是迫不得已，卻沒有真心誠意。

中國與美國作為全球最大兩個經濟體，合則互利，鬥則俱傷，且禍及全球。尤其是當前遠的是氣候變化，近的是新冠疫情，還有蠢蠢欲動的金融危機、世界經濟大衰退的威脅。若美國繼續攻擊中國，以華為敵，中國必然反制。美國採取的是全方位混合戰爭，在各個領域與華對抗，處處刁難，且拉幫結黨，重現冷戰的翻版。國際的危機、威脅便會加重，紓解無望。中美作為大國理應引領各國合作，對全球性的危機作出努力。近年反而由美挑釁，掀起新冷戰的浪潮，是中美兩國人民與全球人民的大不幸。

今次美國求援，無法不作讓步，美國不會杯葛北京冬季奧運會，在此之前，貿易談判、釋放孟晚舟、台灣問題上，美國亦已降低敵對，示意回歸中美的正常關係。不過，拜登政府的變更態度，或許帶有中美關係回復到競爭而非衝突的戰略考慮，亦可能是民主黨的立場。但美國朝野兩黨對中國仍在營造敵對的傾向。

美國的民主制度以選票為主，拜登近月民望大跌，一方面促使其爭取與華對話，希望通過中國經濟方面的支持，改善現時美國經濟民生的困難。另方面，卻可能觸怒美國內部仇華反華的勢力，引起極右的反響，決定因素會是明年美國國會中期選舉。拜登的對華政策，會受制於選舉前的民意變化，更決定於選舉的結果。若民主黨敗，拜登現時的溫和對華政策，未必可堅持，且有2024年特朗普等極右勢力回朝的機會。

中國要珍惜拜登現時的政策緩和，可借機會整頓國內，修補國際關係，或許可助拜登一臂之力，但不能忘記美國對華的戰略敵視。美國強則欺壓中國，美國弱則還會老羞成怒，鋌而走險。中國仍要對美不存幻想，不能鬆懈，努力做好自身在國內外的責任。一是鞏固國內經濟的發展趨勢；二是增強民心民意，真正走共同富裕，擺脫資本與西方文化的束縛；三是擴大一帶一路建設，以此構建人類命運共同體，也修築抗衡美國的國際力量。