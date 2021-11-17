香港回歸後的問題，貫徹落實「一國兩制、港人治港、高度自治」的問題，說來說去就是管治權的問題，就是管治香港各方面的領導權掌握在甚麼人手裏的問題。過往，中央當然知道管治權的重要，知道領導權的重要，但覺得在「一國兩制」設計下，在國防、外交兩大方面都由中央直接控制下，香港管治權的問題不會太大，局面壞不到哪兒去。

然而，經過20多年的實踐發現問題多多。中央發現，要香港的「一國兩制」不走樣、不變形，就必須在「港人治港」的格局中落實中央全面管治權，就不能只管國防和外交，其他領域都要管。因此，國家領導人在講話中，把中央全面管治權放在「全面準確貫徹一國兩制方針」的首要位置。

無論何時何地，管治權都不是空話，不是虛的東西，都要體現在各個方面的領導權掌握在甚麼人手裏。這個問題的解決，單是說說是不行的，再怎麼強調也是不行的，必須「落手落腳、親力親為」才行。可惜，朝廷長期對此只說不練，沒有動手。於是，英國人留下的無間道，英美西方培植的代理人遂有機可乘，明篡暗奪了不少領導權，加上香港的整個「人事盤子」都是港英政府的老底子。回歸後，可以說中央在香港是「全面」沒有管治權，「全面」沒有領導權。

舉例來說，香港反修例暴亂一起，中央想及時止暴制亂，三令五申，都發現自己手中幾乎無人可用，在各方面都極度缺乏自己人，當時最須依靠3萬警隊的「一哥」自恃已屆退休，毫無鬥志，拖拉怠工，且同情「黃絲」。香港3萬警隊的最高領導權掌握在這樣的人手裏，整個警隊有勁使不上，還動輒得咎！更何況當時的香江府衙、最高領導層——特首和政務司司長都在執行「跪低綏靖」路線，中央一直敦促當前急務是止暴制亂成了耳邊風！可見，香港管治權、領導權掌握在甚麼人手裏何等關鍵！全面整頓不容遲緩。