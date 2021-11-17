有人說，中國人應該感謝兩位美國總統特朗普和拜登，因為他們令中國愈來愈強壯，也令中國人愈來愈堅強。這不是開玩笑，而是事實。過去中國人普遍缺乏自信，而且有恐美情結，但經過這幾年的磨練和考驗，中國人既看到了本身的實力，也看穿了美國虛弱的本質，因此大大增強了自信心，這一切都是拜老美所賜。

特朗普發動的貿易戰，是這幾年中國面臨的第一場嚴峻考驗。剛開始的時候，老美狂妄自大，不斷吹噓「很容易贏」，而許多中國人則心裏沒底，難免驚慌失措，甚至悲觀失望。但3年多下來，贏的不是美國，而是中國，這是連華府政客也不得不承認的事實。

新冠肺炎疫情是中國遭遇的另一場嚴峻考驗。疫情之初，面對一無所知的可怕病毒，神州大地瀰漫一片悲觀和絕望情緒，美國等西方國家則在一旁幸災樂禍甚至落井下石，都在等着看中國如何「崩潰」。結果中國不但沒有崩潰，反而展現強大的應變和治理能力，只用了短短幾個月便迅速控制疫情，社會和經濟活動早已恢復正常運轉。反觀美國等西方國家被疫情搞得焦頭爛額，整個抗疫過程混亂不堪，至今依然水深火熱。這一役，既體現了中國體制的獨特優勢，也暴露了西方體制的種種弊端。然而，美國政府不但沒有好好反省，反而為了遮掩本身抗疫無能，不斷甩鍋給中國，甚至憑空捏造武漢實驗室「洩漏病毒」。拜登更下令情報機關全力調查病毒源頭，企圖嫁禍中國，最後實在找不到任何證據，才不了了之。

所以說，中國人確實應該好好感謝特朗普和拜登，若不是他們毫無底線地打壓中國，中國人不會看清美國遏華的險惡用心，也不會徹底丟掉幻想，更不會愈挫愈勇。