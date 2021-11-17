移民潮乍現，醫護人員更成流失重災區，不少人都是為了移民，當中包括公共醫療醫生協會前會長馬仲儀。她10月已離開聯合醫院並移民到英國繼續行醫，據聞離開原因與醫護人員可能要宣誓、「政治環境氣壓太低」及政府修改《醫生註冊條例》等有關。

培訓一名醫護人員成本龐大，加上本港公立醫院人手緊絀，醫生流失一個便少一個，病人輪候的時間便長一分。之但係，政治凌駕專業、仇警仇共上腦、連醫治病人也要視乎顏色的黑醫護，他們毫無醫德，離開絕對是好事。此所以，馬仲儀投奔英國，筆者絕對要舉手說句「好行夾唔送」！

所謂「政治環境氣壓太低」，說穿了即是反中亂港分子奪權圖謀慘敗，中央對港落實全面管治權，「身有屎」的黑醫護心有千千結，惶惶不可終日；公職人員宣誓條例更如壓垮黑醫護的最後一根稻草，令他們的恐共心理全面崩潰。須知他們在黑暴期間動輒罷工聲討「黑警」、聲援無中生有的「爆眼女」、甚至以罷工脅迫封關，要是宣誓後才被追究兼被「加追」發假誓，監都有得坐，思前想後，不得不走。

然而，這班聲大夾惡、慣了在港打橫行的黑醫護，落戶夢寐以求的英國後，肯定不可能再氣燄囂張。有從英國回流香港執業的年輕醫生指出，英國醫生的月薪約為2至3萬港元，而本港駐院醫生的薪酬則為7至9萬港元，堪稱差天共地。而且同工不同酬情況明顯，英國女醫生的年薪比男醫生平均低過萬英鎊；職場天花板更是公開的秘密，馬小姐在當地能否如在香港一般「也文也武」，不言而喻。

當然，對於黑醫護來說，能夠呼吸一口帶有新冠病毒的「自由空氣」，無論如何總是好的。