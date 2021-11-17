民調顯示，美國總統拜登的民望近日再創新低，原因不在於拜登又在公開場合講錯說話或閉目養神，也跟中國、俄羅斯、伊朗或阿富汗問題無關，而是在於國內的高通脹問題。美國10月份的消費物價指數升幅高達6.2%，創近30年來新高，加上供應鏈持續緊張，許多一向酷愛消費的美國人，在臨近聖誕時節買不起或買不到心頭好，自然會遷怒政府，不滿拜登及其所屬的民主黨。

美國通脹高企的成因很多，正面的看是當地的新冠疫苗接種率上升，疫情開始減退，各項防疫抗疫措施陸續放寬，帶動經濟逐步恢復，市民消費增加；但由於全球多個地區的疫情反彈，影響生產及令運費大增；再加上國際燃油及原材料價格上揚，在供求失衡下，不論本土生產或是海外進口貨品都紛紛漲價。

除了上述拜登政府難以控制的理由，美國財政部長耶倫最近多次在公開場合，主動提及另一個通脹升溫的原因，就是美國向大量中國貨品施加的進口限制和懲罰性關稅。加徵關稅只會對個別本土行業或企業有利，長遠會導致物價上漲及消費者受害，這是經濟學的入門道理，美國現在自食其果，做過聯儲局主席、深明通脹問題的耶倫怎會不知？

然而知易行難，雖中美貿易戰是由前任總統特朗普發動，但拜登亦不想太快便與中國修好，以免予人外交軟弱及背棄民主自由的形象，因此只能透過手下耶倫來放放風，提議中美兩國一同降低關稅。中國雖也面對通脹問題，但情況未如美國那般嚴重，而且中央政府亦早就做好準備，利用收緊信貸等措施來控制通脹，又透過發展「內循環」經濟來抗衡貿易制裁，暫無迫切性要迎合美國互相大減關稅。

耶倫與許多當地的經濟財金專家，亦深知可通過加息、收緊信貸及減少發債等手段來壓抑通脹，但政治上這可能未見其利，先見其害，因此拜登政府惟有拖得就拖，任由通脹與信貸泡沫不斷惡化，並慣性地將自身的問題和責任，全都推卸給疫情、外國和特朗普。

雪上加霜的是，拜登近日還歡天喜地的，簽訂幾經辛苦才獲國會通過的萬億美元基建法案。大量和大規模的基建工程，本身已會刺激通脹，更大問題是美國政府根本沒有錢，只能透過進一步發債印銀紙來找數，通脹又豈能不升？