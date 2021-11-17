香港人因為疫情緣故，無法正常外遊已快兩年。然而，連想去露營、燒烤，這樣卑微的願望竟也變成奢望，皆因疫情即使受控，政府還是以防疫為由，封閉露營地點及郊野公園燒烤場。港人連抖抖氣也難，如何能不抑鬱呢？

市民對重開營地及燒烤場有多殷切，只須看看私營燒烤場生意暢旺，私人營地長期爆滿，加上漁護署在露營燒烤設施封閉期間，已檢控了逾千名犯禁人士，此外，有關注團體兩周內成功收集逾5,500人聯署要求解禁，凡此種種，已可茲說明。

諷刺的是，當局始終鐵板一塊，竟以雖然近期本港病毒個案數目維持低水平，但全球疫情仍然嚴峻，社會有必要保持防疫警覺來耍官腔。試問私營場地在過去這段被港產官僚形容為不能鬆懈的抗疫時期，爆了幾多宗確診個案呢？這個曾說施政會與社會同行、以民為本的政府，莫非正以另類手法振興經濟？

尤其港官當日以超前衞的防疫觸覺，下令全港食肆全日禁堂食，時任政務司司長張建宗不是連市民理想開餐地也想好了嗎？「約埋去郊野公園得唔得呀？嗰啲我哋冇限制佢。」怎麼現在不但人走茶涼，就連郊野公園也由本來適合除下口罩進食，頓變成應保持防疫警覺，禁燒烤、露營的播毒溫床？

港官一刀切封閉場地，相關部門得以省卻大量清潔、維修及管理工作，「防役」效果顯著。不過，去年有調查指近九成六受訪港人，因為疫情而出現負面情緒，甚至覺得不能去旅行比減薪更痛苦。當露營、燒烤的權利也被剝奪，封關、封營地、封燒烤場，香港人長年累月被迫侷促一室之內，欲出不得，難道會有益於身心健康？

封燒烤場，留下了有用之炭。炭有其他出路，人卻沒有，這就是鐵板施政的客觀效果。