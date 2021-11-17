近期，中國內地對娛樂事業從嚴整肅，銳意打擊「唯流量論」。筆者最初聽到消息，幾乎歡喜得笑出聲來，我常說中南海之內，定然有睿智之人處處把關，看來確是如此。

香港近年走上衰敗之路，這個衰敗有迹可尋，最早在演藝作品的鑑賞力上，就見出端倪。有些充滿做作意味的棟篤笑表演，可以讓全城熱捧；有些演技浮誇的藝人，會被視為無冕影帝；有些現場演繹能力極差的歌手，演唱會可以賣個滿堂紅。

上述問題，本欄在多年前已經提出，一直深以為憂，其真正所憂者，不光是娛樂圈的盛衰，而是一處地方愈來愈多人失去辨別良窳的能力，社會危機將迫在眉睫。當你不知道哪些明星的才藝是真正值得欣賞，你也極可能不知道，哪些從政者才值得信靠。正因為社會上不少人漸趨懵懂，好壞不分，才會讓戴耀廷、黃之鋒一類的政治野心家，可以乘時而起，惑亂人心。

昨日，本欄說值得悼念的不止是樂壇天后梅艷芳，而是梅艷芳身處的整個時代。阿梅的時代跟今天不同，當時香港人對娛樂作品的鑑賞能力普遍優秀。那個年頭，幾乎每一個當紅的演員丶歌手，都紅得有道理。你可以是譚詠麟的死忠粉絲，但絕對明白甚至清楚解釋到，為甚麼張國榮也能爆紅。不像今天，好些偶像紅得「無厘頭」，你完全不能相信，為甚麼一個所謂的紅歌星，可以連一首在社會上普遍傳唱的歌曲也沒有。香港人的品味淪落至此，正是此地衰敗之由。

中國內地與香港不同，不會盲目信靠這年代的群眾智慧，更不相信網絡上點擊率高的，就一定是出色藝人，故近期決意打擊唯流量是尚的歪風。我深以為然，更願為此鼓與呼！