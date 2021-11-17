「食不安心」已成事實；不是嗎？香港老鼠又特別識食，喺街市噬完豬殼又轉口味食冰鮮雞；至於敗德商人罔顧食物衞生，更是時有所聞，好似不久前本報便報道黃大仙啟德花園一間凍肉店，期間赫然見女職員竟直接用鞋踩上冇包裝嘅急凍肉丸上！店舖負責人就話得悉事件後已警告員工必須注意衞生，問題係該批被踩過嘅肉丸如何處理，卻冇進一步交代。阿哥，鬼知嗰位員工隻鞋有冇踩過狗屎㗎？

食物安全防不勝防，認真大鑊！大鑊！大鑊！又係消委會傑作！消委會抽查市面鑄鐵鍋，呢啲鍋外形美觀鮮艷又骨子，深受師奶愛好，索價分分鐘過千亦不損其人氣，成為女士搶手貨。經消委會測試，發現7款呢啲咁得人鍾意嘅鑄鐵鍋，竟有4款嘅金屬釋出量超出國際標準，有一款琺瑯塗層鑄鐵鍋，驗出含致癌重金屬鎘及俗稱「砒霜」嘅砷，分別超標5.4倍與16倍，另一款亦被驗出釋出量超標54倍。

老朽這一驚非同小可！阿哥，「死於長期煮食使用鑄鐵鍋」！諗起都覺荒謬。據悉，美國飲食界嘅指路明燈費雪，曾喺緬因州某處墓園見到一墓碑，上刻「史嚥珠之墓/因吃了壞蠔而亡」！事實上，這與「死於使用鑄鐵鍋」不是同樣可悲嗎？咪喇！老朽多數在家煮食，於是把廚房嘅鑊逐一審視，天吖！6隻鑊有4隻鑊中招，霎時胃液湧動，恨不得立刻仰天狂喝一公升消毒水！過去的不能追，但寄望「天將強健報清貧」，這副老骨頭應挺得過吧！狠下心腸，把幾個艷麗美觀嘅鑄鐵鍋放入垃圾袋，只剩一個久已乎不用嘅傳統農家鐵鑊及兩個砂鍋！

老朽希望食安中心、衞生署做好源頭管理，好似酒樓大閘蟹套餐，又有冇去抽查吓有冇激素超標吖？