上周二，天后廟道飛龍台停車場人豬大戰，一隻重逾百斤的野豬，在上址7次追撞前來處理的輔警，被私家車的閉路錄影系統拍下野豬襲警詳細經過。該名輔警走避不及，足踝被野豬咬噬見骨重傷，錄影短片曝光後，登時引起全社會關注野豬成災為患市區的安全問題。數天後，港島南區的數碼港又有3隻野豬結伴到市區搵食，漁護署派員追捕，結果無功而還。在輔警被野豬襲擊重傷的新聞出街後，港島住近山邊的居民出入都提心吊膽，不知何時橫禍飛來，防不勝防，尤其年長市民和年幼兒童都談野豬色變。

為甚麼港島野豬成災呢？完全是官僚主義不擔當、不作為的結果。早在10年前，筆者作為港島的立法會議員時，已收到小西灣居民及區議員的投訴，在小西灣山後著名行山徑，常有野豬出沒和非法餵飼活動。那時野豬群只在山上流連，少有下山覓食。可是向漁護署官員進行交涉，得到的回應卻是非常冷漠，署方表示據《野生動物條例》，港島郊野公園範圍屬野生動物禁餵區，因此只答應掛一些橫額勸告居民不要餵飼，對於捕捉並遷徙往荒島的建議不予考慮，至於對野豬絕育卻推搪人手不足及成本大。

漁護署藉口過時法例不作為，結果讓野豬大量繁殖，豬群為患，責在官方。近年野豬群出沒的熱門地點，除了是港島郊野公園行山徑外，柴灣小西灣、環翠邨、鰂魚涌、柏架山、北角堡壘街區、勵德邨、石排灣，以及數碼港等，都有野豬闖入市區覓食的蹤影；而市民非法餵飼的情況卻不減反增，鮮有重罰。

日前，漁護署在傳媒追得急的情勢下一改說法，改口稱會人道毀滅被捉野豬，倒不如先消滅港官不作為、不擔當的官僚作風吧！