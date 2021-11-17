去年初全球爆發新冠肺炎疫情，各地經濟停擺，迫使各地央行出手大印銀紙和推低利息救市。年多過去，正當大家都以為，有望捱過最艱難時刻，全球通脹卻來勢洶洶，尤其美國面對逾30年的高通脹仍不作為，停滯性通脹（下稱滯脹）苗頭湧現，全球經濟正面臨比疫情更大的威脅！

新冠肺炎病毒的全球感染宗數逾2.54億宗，死亡人數超過510萬人，是不折不扣的世紀瘟疫。中國迅即採取封城封村等措施嚴控疫情擴散，故經濟最快展開復甦，對世界經濟應對疫情作出貢獻。偏偏全球第一大經濟體的美國低估風險，弄得疫情肆虐，至今感染個案逾4,800萬宗，死亡人數逾78萬，雙雙在全球稱「冠」，防疫成績比新興市場印度更差，實乃是「荒天下之大謬」！

正因第一大國防疫搞得一團糟，去年次季金融市場一度出現極端波動，股債匯及商品統統殺落，迫使聯儲局祭出無限量寬，即無底線地開大水喉狂印銀紙放水，並將利率降至零息水平。結果，金融市場回穩了，可超級量寬覆「水」難收，加上中美博弈，逆全球化令供應鏈出問題，煤價大升導致限電限產，能耗雙控加上持久的疫情，皆對全球供應鏈造成極大的衝擊，也是全球通脹重臨的大背景。

市場充斥大量游資，資金苦無投資出路之下，只有往資本市場投機炒賣。故見經濟雖差，但這年多以來美股卻迭創新高，大宗商品價格飆升。惟美國政府如今面對天量債務，美元信用大打折扣，正加深全球「去美元化」趨勢。拜登上任後，大灑金錢發救濟金、搞基建，圖挽狂瀾，似換來需求上升之象，實際上如食興奮劑，結構性問題未改。基建長期發展滯後，遠水難救近火，結果就在這個消費旺季出現嚴重的貨物塞港、企業缺工，商品供需失衡激化物價飛升，致令美國10月通脹率飆至6.2%，創逾30年新高。

偏偏美國財金官員「坐定粒六」，堅持認為通脹是暫時性現象。當物價持續上升，經濟增長無以為繼，滯脹成型，聯儲局迫於無奈急「收水」煞車，戳破超級資產泡沫，將成全球新金融風暴的禍首。

反觀中國早已為防備疫後滯脹威脅作準備，去年末季以來鐵腕整治科技及內房等重點行業，目的就是把握環球金融市場尚算穩定的情況下，主動消減資產泡沫，並嚴打大宗商品哄抬投機，代價是經濟增長短期放緩，卻有助去除一個重大隱患。

拜登政府口硬，心底裏該不希望與「滯脹」二字拉上任何關係。問題是，若聯儲局加息遏抑通脹，引發美股調整，抵銷刺激措施效應，不符合政客利益；惟若不加息，任由滯脹來襲，後患無窮。

昨日的中美元首視像對話，如在雙邊協作，降稅以控物價方面有進展，自然是全球佳音；若雙方繼續朝脫鈎發展，則看官宜及早為應對明年的全球經濟逆境作好準備！