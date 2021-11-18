正論：網購速遞不設防　抗疫漏洞恐禍港

新冠輸入個案幾乎無日無之，除了外來訪客之外，貨物亦證實可能帶有病毒，昨日便新鮮熱辣揭發一宗網購貨物，病毒附帶在包裹上，由內蒙古送來本港，本港部門後知後覺，未有做好把關，幸內地及時抽驗發現，否則這個隱形播毒陷阱，隨時令到本港抗疫功虧一簣。

前陣子是內地雙十一購物節，中港網購出現高峰，不過由於疫情尚未穩定，病毒無孔不入，結果發現多個快遞郵包帶有新冠病毒，不單止內地顧客恐遭殃，香港亦不能幸免。知名網購平台的一個衣物商品包裹，由內蒙古呼和浩特市送出，內地當局依照規矩，在包裹運送前取樣本化驗，發現該包裹染毒，然而包裹已在本月13日運抵香港，送到顧客手上。等到內地部門通知港府，衞生署才如夢初醒，到涉事的快遞公司調查，並取樣化驗。顧客雖然將包裝棄掉，但內裏衣物有沒有被污染，仍是未知之數。

內蒙古不單止呼和浩特涉事，二連浩特市本月4日亦發現有代購商品染毒，而河北省晉州市亦有包裹「中招」，曾接觸包裹的職員及市民均要檢測及隔離，有關包裹更流入其他省市。雖然近日頻頻驗出網購商品帶有病毒，但內地本身有一套把關機制，對於輸入及輸出貨物，都會抽樣本化驗，首先避免外國病毒隨包裹入侵，即使貨物已送出，仍然有機會補救，像今次不但救了自己，甚至幫了香港政府一大把，避免因為包裹而引爆第五波疫情。

防疫本來應是港府的責任，現在竟然要靠內地代為把關，顯示香港防疫出現漏洞，港官有否感到汗顏？專家指出，病毒在低溫可以生存較長的時間，攝氏0度以下更可以存活數星期或甚至數年。去年底世界各地紛紛在冷凍食品及其包裝驗出新冠病毒，香港被揭發缺乏監管冷凍物流鏈，雖然食物安全中心會抽取進口冷凍食品及包裝樣本檢測病毒，但對於絕大部分貨物，都沒有相應檢疫措施。在網購漸漸成為主流的年代，港府大幅度落後，外防病毒出現一大缺口，更遑論檢測本港出口貨物，成為病毒輸出港，一點也不出奇。

港官往往是後知後覺，出了事才「補鑊」，行政上習慣如此，弄得天怒人怨，在抗疫上依然散漫，後果是「死得人多」，對貨物「豁免」檢疫容易走漏病毒，對人更加容易出事，第三波疫情的教訓沒有好好檢討，年多以來依然慷慨對待外來人士，遲遲未肯收緊豁免檢疫機制。近日國泰航空多名獲豁免檢疫的貨機機師確診，港府才施施然和國泰商討，規定逗留德國爆疫酒店的機組人員回港後檢疫21天，但依然准許機組人員回港後隔離首3天，每日可以外出兩小時，忽視傳播風險，措施形同虛設。

不要老是問內地，為何還未開放對港通關，只要港官撫心自問，所作所為，足以令人家放心嗎？一宗又一宗事例，大家有目共睹，面是人家給，架是自己丟，老老實實做好防疫，堵塞漏洞，否則通關始終淪為空談。