功夫茶：天價噴泉廁所臭　管理無能太蒙羞

開講有話，田螺爬上旗杆頂，唯我獨尊。冇錯，呢個政府咪就係咁囉，向來自把自為，以為用天價打造一個音樂噴泉就係無敵政績！真係為民設想，做得好即使冇獎都有人欣賞，做唔好自吹自擂盞貽笑大方。阿哥，打邊爐畢竟唔同打屎忽吖！

各位街坊，今年4月下旬先啟用嘅觀塘海濱花園音樂噴泉，因造價高達5,000萬個大洋，一開始到完事都爭議不斷，政府為咗面子工程不理有區議員曾叫停，堅持要打造呢個半億地標。之不過，開放冇耐就問題多多，有家長帶同小朋友去玩，發現噴水池部分出水位未能如常運作，部分瓷磚開始鬆脫！阿哥，咁就半個億？唔怪得一開始就被質疑「報天價呃錢」，口痕友仲形容佢係「天下第一荒謬工程」！

嗱！畀市民彈到樹葉都落，管理當局本應知恥近乎勇，勵精圖治搞好佢，證明畀市民睇，呢個海濱花園音樂噴泉真係值咁多銀両去打造㗎！可惜連公園內嘅廁所都管唔掂！叫人大失所望。是咁的，有機構尋日公布該公園內嘅廁所為「臭格公廁」。入去「方便」完，出到嚟即使見到噴泉配合燈光及悠揚樂聲，之但係諗起個廁所臭味凌人，走得摩，冇鼻哥！仲有鬼心情欣賞咩！政府「一廁之不治」，港府形象要再扣分啦！

呢，咁啱得咁蹺，適逢明日19號為「世界廁所日」，香港廁所協會揭曉「2021年香港最佳公廁」獎項，佢哋喺過去一年偵騎四出，巡查咗逾400個不同廁所後，發現士美非路市政大廈公廁評分最高，而觀塘海濱花園及西鐵元朗站嘅公廁則最急需改善。

各位，去廁所，無非想「有小便宜」，尋且「得大解脫」啫！話明天價音樂噴泉內嘅廁所，睇怕都可以「站立觀瀑布」、「蹲下聽濤聲」啩？可惜，完全貨不對辦。協會指視察時發現廁所地面濕滑、有尿垢、有積水及冇清潔員值班。喂，冇人打理，你想叫啲用家「行前一小步，文明一大步」，佢睬你都有味啦！你估柏楊嗰本《醜陋的中國人》永不再印，國人就不再醜陋而變得美麗嗎？

咁講啦！康文署喺佢網頁上簡介觀塘海濱花園嘅設施就非常浪漫，譬如有「特色塔樓地標」、「1000米長嘅海濱步道」、「感官花園」等。設想同愛人漫步海濱步道，有浪濺長堤，夕陽西下，小鳥鳴叫，手牽手觀噴泉，你話幾咁寫意呢！嗱！即使「洗手間」，康文署就話「無障礙設施：暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字」等，之但係，講就天下無敵，實情管理不善，冇心冇力，廁所又臭又濕，一個唔覺意，都唔知「觸覺」到啲乜鬼嘢，分分鐘連支盲公竹都丟埋！好心一班庸官咪咁hea，街市滅鼠無功，連打理個廁所都唔掂，試問點對得住個天價音樂噴泉吖！