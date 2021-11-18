世界視線：中美元首視像會　鬥而不破難改變

中國國家主席習近平周二與美國總統拜登舉行視像會晤，磋商多個關鍵議題包括台灣問題、經貿關係、能源安全、氣候變化及中國人權狀況等。受疫情反覆及經濟危機影響，中美關係充滿不確定因素，兩國透過會議嘗試管控危機，但在核心的台灣問題上仍僵持不下，甚至各說各話。會議時間雖長，惟雙方沒有定下後續及定期會談機制，鬥而不破的僵局將會維持。

對於台灣問題，習近平促請拜登信守美國歷屆政府明確承諾的中美關係政治基礎，包括一個中國原則及中美三個聯合公報，強調統一是全體中華兒女的共同願望，願盡最大努力爭取和平統一；但警告如果台獨勢力突破紅線，將不得不採取斷然措施。習近平的言論表達出和平解決台灣問題的耐性，同時強調中國統一意志已貫徹到社會一般民眾上，不容外力干預。

在中方新聞稿中，拜登指美方致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨。惟白宮新聞稿完全沒有見到拜登提及類似說法，他反而強調美國仍堅守以《台灣關係法》、三個聯合公報和對台六項保證為指導的一中政策，並反對片面改變現狀或破壞台海和平與穩定。白宮的表述重回以往戰略模糊性質，重申《台灣關係法》及六項保證表明美國對台軍售不會停止。解放軍軍機繞台、軍事演習將愈趨頻密，軍事對抗勢升級。

事實上，華府在習拜會舉行前的舉動，已表明無意在台灣問題上讓步。美國國務院於8月批准向台灣出售40輛M109A6自走炮；美國、英國及澳洲於9月組成軍事同盟，強化第一島鏈防守，協防台灣之意不言而喻；其後，美國國務卿布林肯支持台灣參與聯合國體系，美軍在台協訓的消息更不脛而走。連串事件令中美關係急轉直下。

台灣問題癥結在於《台灣關係法》與三個聯合公報地位之爭，前者經美國參眾兩院通過，由總統簽署生效；後者是中美行政當局簽署的協議，並非經兩國立法機構批准的條約。在美國國內法角度而言，《台灣關係法》高於三個聯合公報，賦予美台維持實質關係的根據，結果成為阻礙中美關係的絆腳石。