產評：華踏科技自給路　與美博弈底氣足

中美大打科技戰，美國務求不讓中國趕上，不惜「殺敵一千，自損八百」，對中國高科技「卡脖子」。為應對這切膚之痛，中國必須自強，高規格籌劃這門戰略產業的發展，精準投入大量資源，最新就傳來在技術領域上制訂「初創白名單」，以在雲端、半導體等敏感領域遴選內地供應商，加速取代美國及海外專利，目的就是要徹底擺脫美國的威脅，提升技術自給率。無可否認，這條路絕非坦途，美國正想複製對付前蘇聯的戰略，惟大國博弈就得拿出底氣，奉陪到底！從另一角度看，這場科技賽，將造就中國科技的黃金歲月。

為了遏止中國崛起，近年美國透過「國家安全」概念，肆意打壓中國的高科技企業，並禁止嶄新技術出口至中國，企圖推動與中國的科技「脫鈎」斷鏈，複製前蘇聯溫水煮蛙之路。問題是，中國絕非當年的蘇聯！多年來全球化行之有效，已形成中國需要世界，世界也需要中國，美國漠視自由貿易、破壞公平競爭，強行停止兩國技術交流和互動，不但損害中國與世界利益，更切斷美國自身科技進步的動力來源，失去中國這個龐大的技術試驗與應用場，勢必損及美國企業利益，長遠剝奪美國勞工的發展和加薪機會。

無可否認，中國在晶片、光刻機和半導體等核心技術競爭力不足，遭美圍堵自不好受。然而，中國的優勢在於14億人口，面對挑戰，大可加緊由國家統籌資源精準布局，提升基礎科學和人才培訓，全力追趕及試驗新技術。若然中國這條路能行出個未來，意味全球將出現兩個不能兼容的技術規則和標準，市場自然難與昔日的全球化直接比較，對於現已坐享全球技術最大市佔率的美國而言，誠然是最大的受害者。更何況，中國在科技發展上並非毫無優勢，由於擁有龐大人口作測試，比如在拓展不需要先進晶片技術的央行數碼貨幣方面，發展就領先全球，相信明年2月北京冬奧舉辦時，外資就可以一睹數碼人民幣的發展潛力。

此外，中國的中產人口崛起，數據密集型產業發展明顯領先美國。這裏所指的是以大數據、雲計算和人工智能為代表的新一代資訊科技，通過分析和預測數據，有助於指導經濟物品的生產與應用，顯著降低交易成本，從而提高生產效率。估計到2025年，中國所擁有的數據規模將佔世界數據圈的三成，意味中國將成為擁有全球最大數據規模的經濟體，且完全由中國自我掌握發展，不用美國「施捨」技術。反觀以美國的體制和市場條件，短期內無法在這方面追趕中國的步伐。

互聯網經濟的意義在於連繫世界，促進社會進步和人類幸福。既然美國選擇圍堵累己害人，中國也管不了，只有加緊努力做好自己，類似「初創白名單」之類扶助本土企業和加強技術自主的舉措，勢必陸續有來。當美國發現制裁措施失效，美企繼續熱衷於投資中國，而中國的科技自立又開始見成效時，國際科企、技術與人才自會懂得選邊站，屆時美國政府後悔莫及，必自嘗「脫鈎」苦果！