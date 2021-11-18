美國霸權在全球似乎正在衰退，一是本國經濟欲振無力，即使保持金融興旺，但通脹失控、金融危機威脅增強。拜登政權民望低下，特朗普挑戰正在加強，美國變得自顧不暇。二是中國、俄羅斯並不讓步，美國欲逼仍是無法，久逼之下沒有作用，倒示人以弱。三是棄守阿富汗與中東之後，無處着力，無論在所謂印太地區或歐洲，都找不到政治或經濟的着力點。政經不順，軍事也難有作為。

全球形勢中，美國是另有企劃抑或是真的有心無力？看來美國沒有甚麼錦囊妙計來重振霸權，各種板斧已用盡，虛虛實實的都是不見效用。或許正因如此，在美國霸權衰退底下，一些地區便出現小型衝突，白羅斯與歐盟在波蘭與立陶宛的難民問題，阿塞拜疆與亞美尼亞之爭，以至塞爾維亞與科索沃的兵戎對峙。而烏克蘭內戰有還是無，都沒有美國的干預或介入。

此外，北非「阿拉伯之春」動亂不已，一方是土耳其的地緣野心，要重建鄂圖曼勢力；另一方是地方勢力爭奪，其中利比亞被推翻的卡達菲，他的兒子出來參選總統，證明阿拉伯之春破壞有餘，建設無力，原來被推翻者還可以爭取回朝。

而在亞洲，緬甸軍事政變，美國沒法反轉。北韓輕視美國，連番試驗導彈，且與南韓商討韓戰終戰協議，要把駐韓美軍趕走。伊朗亦沒有因為恢復核協議而對美國讓步。亞洲只餘印度在中印邊境蠢動，台灣的民進黨則是小丑跳樑。全球局勢混亂，似無規律，美國無力干預。中、俄、歐盟各自發展，也不與美國於對抗和合作之間在全球作出協調平衡。

中美在氣候變化的合作，只是小範圍嘗試，並不引致中美和解以在全球其他領域合作。中美元首視像會談確定了中國的大國地位，中國呼籲合作，美國回應是競爭，與之前差別只是不願由競爭變衝突。話雖如此，美國能守諾言嗎？中國也不會輕信美國，還是堅持原來的原則和發展道路，並沒有向美國所謂普世價值投降。中美關係轉溫，不過是美國求和求援，進一步確定美國霸權衰落，但對華並非真心誠意，會前會後還是眾多的挑釁和小手段。

全球局勢仍是跟從美國早前製造的矛盾與衝突，惡化成意識形態、政治、經濟與文化的對立分化。美國無力進一步利用，其餘各國亦無力修補，混亂與動盪之局便在各方不全力扭轉之下惡化，只待更大的危機爆發。