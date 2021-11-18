在中美元首日前舉行的視像會談中，台灣問題是擦出火花的最大焦點。國家主席習近平說，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，美方一些人有意搞「以台制華」，這個趨勢十分危險，如同玩火，而玩火者必自焚。習近平同時表示，大陸願以最大誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，但若「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將採取斷然措施。

美國總統拜登表示不支持「台獨」，但強調美國仍然致力於《台灣關係法》、中美三個聯合公報和對台六項保證指導下的「一個中國」政策。他還強調，美國強烈反對改變或破壞台海和平與穩定的單邊行為。美國破天荒的在中美兩國元首會談時，把美國的「國內法」凌駕在中美兩國建立外交關係的文件之上，這樣的挑釁前所未有。

眾所周知，《台灣關係法》脫胎於美台《共同防禦條約》，這是一個軍事條約。1979年1月，中美建交，美台斷交，這個條約即被終止。然而，為了利用「台灣這艘不沉的航母」繼續「以台制華」、干涉中國內政、軍事插手兩岸事務、阻撓中國統一，美國國會制訂了《台灣關係法》，並由時任總統卡特簽署生效。

這個美國「國內法」的核心宗旨是「承擔保衞台灣免受中國大陸攻擊的義務」，因此它將《共同防禦條約》中的一些重要條款原封不動地搬了過來。從此，美國手中就有了一個對中國的台灣問題實施「長臂管轄」的法律工具，這個法律工具賦有對中國大陸軍事威脅甚至開戰的作用。

不過，40年來，不管美國在中美關係和「支持台灣」問題上怎麼搞搞震和玩手段，都不敢把《台灣關係法》凌駕在中美關係的根本基石——三個聯合公報之上。現在拜登膽大包天，在兩國元首會談時把它擺在美國的所謂「一個中國」政策的首位！他想幹甚麼？搞顛覆嗎？還是要威嚇中國採取「斷然措施」？