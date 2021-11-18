美國對華政策往往自相矛盾，尤其是在台灣問題上，經常前言不對後語。拜登早前兩度公開承諾「協防台灣」，但在中美元首視像會議上又信誓旦旦表示奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，這正是典型的說一套做一套。

很明顯，拜登的所謂「協防台灣」不過是信口開河，奉行一個中國政策也是言不由衷，「以台制華」才是美國一貫政策。但他們也知道，台灣問題是中國大陸的終極紅線，一旦紅線被突破，大陸必然採取斷然措施，所以，美國玩火歸玩火，始終保持「戰略模糊」，不敢採取「戰略清晰」，以免引火燒身。也正因如此，拜登才會在中美元首會上表態「不支持台獨」。

處境最尷尬的是台灣當局，今次分明被美國出賣，卻不能也不敢質疑拜登，只好自我安慰，指大陸方面刻意扭曲中美會談內容。其實誰都知道，台灣作為美國的棋子，只能任人擺布，根本沒有發言權。目前美國有求於中國，在台灣問題上自然要放低姿態，「不支持台獨」是最起碼的承諾，沒有甚麼好質疑。台灣當局自我安慰也好，自欺欺人也罷，最後都要面對現實。這就是作為美國棋子的悲哀，一切身不由己，隨時都會淪為棄子，今天的阿富汗，可能就是明天的台灣。

別以為這是危言聳聽，在台灣問題上，決定性因素和力量早已在大陸這邊，而不在美國那邊，即使拜登真想「協防台灣」，也是無能為力。日前中共十九屆六中全會通過了第三份歷史決議，當中提到「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，字雖不多，但足以展示大陸解決台灣問題的決心和能力。對此，美國人心知肚明，台灣當局更應有自知之明。最近網上熱傳歌曲《2035坐上動車去台灣》，也許會成為事實。