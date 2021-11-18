礙於本地醫生反彈，港府耗盡九牛二虎之力，也未能為免試引入海外醫生開綠燈，直到《港區國安法》生效，反對派政客收檔，造福基層病人的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》才獲得通過。事實上，引入海外醫生並非香港獨有，全世界皆然，老對手新加坡早就以此手段填補本地醫生不足，只有香港的醫生霸權獨步天下，而特區政府又軟弱無能，才會拖拉這麼多年。

本地醫生反對引入海外醫生，當然會搬出種種高大上的藉口，例如現已移民英國繼續行醫的香港公共醫療醫生協會前會長馬仲儀，就曾大言不慚地表示，引入海外醫生「涉政治考慮」，「現時業界是針對醫生水平和服務要求而作出保護主義看待修例，並非為保護本地醫生的收入」云云。自己政治上腦卻將病人福祉擺上枱，業界反對非為自己利益，而是海外醫生水平不達標，說得無比動聽，正是信不信由你。

不過，口裏說不，身體卻很誠實。如果引入海外醫生既涉政治，又涉水平不達標，那麼，如馬仲儀之流的香港醫生到英國行醫，對英國來說不也是引入海外醫生嗎？其水平又會否被當地醫生質疑？基於歷史緣故，不少香港西醫專科都是和英國專科掛鈎；不同學科的醫生都會考英國專科學院的考試，一般獲得英國專科學院的文憑後，便可藉該文憑申請英國執業證書。可以想像，馬仲儀等人也是循此途徑到英國執業，他們必會振振有詞說自己的專業早已得到英國認證，不存在香港免試引入海外醫生的水平問題。哈哈哈，如果此說成立，那麼，為何在英國牛津、劍橋等醫科畢業的醫生，不能免試來港執業呢？為何他們來港便會拉低醫療水平呢？

公我贏，字你輸，這就是香港醫生霸權的邏輯。