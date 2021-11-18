中美元首視像會議於香港時間前日結束，會後雙方各說各話，各自唱好，從公開資料中看不出任何驚喜或突破。

中方強調會面是應美方要求而舉行，因此要在時間上遷就中方。國家主席習近平在會上申明了對多項重要問題的立場，獲美方承諾不會支持「台獨」及不會尋求改變中國體制，而中方已準備好將中美關係推進到一個正面方向。

美方則宣稱，美國總統拜登有向習近平提出香港、西藏及新疆問題，但同時強調要確保兩國競爭不會演變成公開衝突，並期望很快可以與對方面對面會談。對於局勢不斷升溫的台灣問題，美方重申奉行「一中政策」，堅決反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定的行為。

一如所料，美方近期對台海局勢動作多多，加緊干預，包括聲稱支持台灣「有意義地」參與聯合國等國際組織，用軍機接載多名反華國會議員訪台等等，純粹是為今次會面增加談判籌碼，令拜登的「反對台獨」、「維持現狀」承諾顯得更有分量和價值，可以為美方爭取到最大、最多的利益。

美方的「反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的行為」，可以理解作針對解放軍在台海的活動，但也可以理解為警告台灣民進黨政府的連串挑釁行為，避免一旦台方踩過了北京的紅線，將美國及其盟友捲入另一個阿富汗危機，違背了美國不與中國大陸公開衝突的指導原則。

不過，台灣的頑劣台獨分子可不會滿足於「維持現狀」，未必會凡事聽命於拜登政府的命令指點。台灣的外交部在會談後發表的聲明，將拜登的說法片面解讀為呼應了蔡英文的主張。更何況，在美國內部以至拜登政府之內還有不少鷹派反華人士，他們定會繼續假借「維持現狀」的幌子，不斷在明在暗推動台獨，挑釁北京。在國內國外都呈現弱勢的拜登，是否有決心和能耐控制大局、穩定台海呢？

台灣的「維持現狀」，令人聯想到香港的「五十年不變」。不少人最初都以為香港在1997年7月收起殖民地旗幟，換上五星旗及紫荊區徽之後，「一國兩制」就可以行穩致遠，但在外部與內部的反中亂港分子合流下，特區發展很快就變了形、走了樣，導致港獨及顛覆勢力抬頭，迫使中央政府要強力介入，撥亂反正。台灣未來會否也是如此呢？