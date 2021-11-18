美國日前有搖滾樂隊女主音表演期間，邀請男觀眾上台躺平，再拉低褲子向其臉部撒尿。男觀眾異常受落，女歌手樂此不疲，同台演出的樂手見怪不怪，台下觀眾如癡如醉，合成了一幅末世畫面。美國作家保羅‧福塞爾曾著書探討美國社會的惡俗與愚蠢，若他尚在人世，應會感慨美國的俗不可耐根本就是本性難移「永恒俗」。

雖然搖滾樂隊事後於社交網站為事件道歉，指女主音太過忘形，承諾下不為例，卻無法解釋事發時何以無人阻止，舞台燈光亦無轉暗，而是任由這位女歌手完成整個直比泰國芭堤雅紅燈區成人騷般露骨的演出，並讓觀眾無遮無擋看個夠、拍個夠，再瘋傳網絡。如果這還不算惡俗，唯一解釋就只能是愚蠢，難道還能用解釋作掩飾，說是以行為藝術來喚起各界對近日全球多地尿素短缺的關注嗎？

「美國是惡俗的。惡俗之所以會在美國氾濫成災，是因為在所有國家中，美國最沉迷於自我誇耀和自鳴得意。」數年前，美國女歌手Miley Cyrus演唱期間走近觀眾，任歌迷撫摸其下體，歌迷登時上下其手，當事人則伸脷回應。到了今天演變至有人在台上進行尺度更加限制級的表演，可見「時代進步了，惡俗的伎倆也跟着與時俱進」，下一步將如何，實在令人擔憂。

有人認為美國就是性、毒品和暴力，對這類出位表演不必大驚小怪。問題是，美國的惡俗價值觀透過軟實力荼毒全球，譬如一齣超級英雄電影拍出超英男與男友咀嘴，但對同志面對甚麼歧視與壓力，卻不打算探討，根本就是消費同志議題。可憐香港有不少人也跟着大講大愛平權，對「美國是全世界道德偽善的大本營」渾然無覺，樂於吸食精神鴉片，被惡俗的美國同化，將尿液都當成了甘露。