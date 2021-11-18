美國總統拜登上任近一年，終於有機會跟中國國家主席習近平舉行視像會談，雙雄對話，同時也在較勁，誰處於上風，在細微的地方就可以看出端倪。

視像會議是在北京時間早上8時46分至中午12時24分舉行，華盛頓時間則是晚上7時多至11時多。中國領導人像是在依正常時間辦公，拜登老人卻是焚膏繼晷，要犧牲休息時間，兩相比較，孰高孰低，哪一方更有所求，難道還不夠明顯？

在鏡頭所見，習主席泰然自若，侃侃而談，拜登總統卻是正襟危坐，手持筆桿，不時在摘錄對方的講話重點。一方在講話，一方卻邊說邊執筆作記，這個畫面看來，有點像是師生對談，以此觀之，白宮主人又落在下乘了。

中國國家主席與外國元首會面，對方會像學生般乖乖抄錄要點的，記憶所及，上一次是北韓領袖金正恩，但小金的年紀比習主席輕，為表示後輩的誠敬，這樣做也合乎情理。拜登卻是耄耋之年，仍要如此「謙恭學習」，就未免有點難為了他，若非有求於人，又何至於此。

會談期間，拜登更毫不掩飾，主動開腔說希望下次可以到中國訪問，親自跟習主席見面。過去盛傳拜登很渴望到訪中國，亟欲與中國領導人晤談，這消息真確與否，外人一直不敢肯定。如今白宮主人全不避嫌坦承其事，可見老人家有多焦急。

事實上，美國近期的通貨膨脹熾烈，消費物價升幅接近10%，居住在加州的親友告訴我，如今出外用膳，帳單比以前貴了兩、三成。所謂通脹猛於虎，美國想紓解困局，少不免就要尋求中國穩定而廉宜的入口貨品供應。今天有利的情勢顯然是在中國一方，不容得美國不低頭。