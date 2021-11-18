香港人長命，已連續多年成為全球最長壽地區。港人男性嘅平均預期壽命由1986年嘅74.1歲，升至2020年嘅82.9歲；女性仲勁揪，由79.4歲升至88歲，增幅達一成。

事實上，長壽而健康，生活安穩，即使粗茶淡飯，都係好。白居易《睡覺》詩提到老人家「五欲已銷諸念息，世間無境可勾牽」，五欲指財、色、名、飲食、睡眠，五欲已銷，心境平和，諸念息，尤其財、色、名這些玩意兒恐怕真係「無力挽」，自不然無境可勾牽，見到性感美女煙視媚行而過，頂多吞啖口水，咳一聲半聲，內心嘀咕：往事不堪回首月明中！

然而，在香港，卻有「壽則多辱」的說法，主要就係香港長者貧窮人口多。據統計，香港有約39.1萬人被界定為「貧窮長者」，更不堪嘅係70歲以上更佔27.9萬人。 統計指出，10個長者中就有3個界定為「貧窮長者」。早前社福界已促請政府盡快完善退休保障，落實取消強積金對沖等。

之不過，政府卻無視人口老化帶來嘅衝擊，長者在職人口有加冇減；長者輪候資助安老院及護養院宿位，等到「上天堂」都輪唔到。至於長者有病睇公立醫院亦係諸多折騰，這方面大家睇新聞都知之甚詳，老朽亦有深切體會，譬如老人科轉介老朽脂肪肝個案畀專科醫生跟進，今年初預約，要去到2024年年初，老朽只能自求多福，小心飲食，多做運動減「中央肥胖」，老骨頭祈望頂得住啦！所以話，「壽則多辱」並非吹水，呢，移民潮下，有所謂「移民遺老」現象。有個案指有離港子女明言開銷大，移民後將不再贍養留港兩老！中國人講「大孝尊親，其次弗辱，其下能養」，依家連「能養」也談不上！「壽則多辱」不是赤裸裸存在嗎？