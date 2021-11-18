平機會擬就「族內歧視」立法，把族內歧視納入《種族歧視條例》內，於本屆政府任期內向政府提交建議。政府表示，在今年內詳細研究平機會的建議方向，以及諮詢律政司的意見，政府的目標擬在下屆政府上任後進行立法。對此，筆者表示歡迎，並感遲到好過無到。

族內歧視針對的歧視罪行是雙向的，港人歧視內地人或內地人歧視香港人都屬違法。同是中華民族，為甚麼要互相歧視甚至敵視呢？最基本的思想根源也是錯誤的，既完全違反中國革命先行者孫中山先生推翻滿清建立民國，一直倡導民族大團結的原則，更遑論人人生而平等的人本思想。

族內歧視要反對的歧視行為和罪行，在香港有深層次的歷史和社會原因。先是由於特區政府回歸以來不推行國民教育；後是2012年新生代漢奸黃之鋒的「學民思潮」，在反中亂港勢力的支持和策動下，掀起反國教風潮，特區高官從此便不敢理直氣壯在學校舉辦國民教育科，新近改革通識科改名也不倫不類，叫公民與社會發展科，被嘲笑為「公社科」，堂堂正正的國民教育科也不敢講。於是，在社會上出現一波比一波大的針對內地人的歪風，上水踢篋、反水貨客、「驅蝗」，以至有黃店張貼告示「不招呼講普通話的人」，煽動歧視內地人。這股歪風從另一角度配合2019年的世紀暴亂、煽動反中反共反華的輿論，達到在意識形態上與國家分裂對立、標榜香港人自我為中心的分裂和「港獨」意識，港人自我自大和排他的心理由此而起。

毋庸置疑，今次適時醫治港人早已存在的心理痼疾，是一帖良方，反對族內歧視的概念提得好，司法界、教育界、社福界和各類群眾團體，都應大力支持消除族內歧視，做好社教工作。