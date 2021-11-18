國家反壟斷局宣告組建，該機構原本是國家市場監管總局反壟斷局，屬於內設的一個司級部門；如今升格為副部級的國家局，擴編為競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司等多個部門。在內地的官僚體系中，機構的規格與權力相掛鈎，國家反壟斷局的成立，是第一次專門單列設立針對反壟斷的部級單位，提升到前所未有的層級。

內地的反壟斷執法，原本分散在發改委、商務部、工商總局等部門。2018年機構改革，統歸新組建的市場監管總局，改變了「九龍治水」的局面。反壟斷不斷加辣，特別是電網平台成為整頓重點。2019年，市場監管總局集中約談阿里巴巴、京東、美團、拼多多、蘇寧、快手、唯品會等平台企業，開展反壟斷調查，幾乎對所有電商巨頭一網打盡。今年4月對阿里巴巴開出逾182億元人民幣的天價罰單，刷新歷史；10月再對美團罰款逾34億元。如今反壟斷局再次升格，其釋放的信號不言自明。

依靠市場規模與互聯網企業的創新，內地打造了世界上最龐大的電商網絡。這其中，行業巨頭發揮了重要的引領作用。固然，隨着規模做大，存在着濫用市場地位的問題，如「掐尖式併購」，即互聯網巨頭憑藉資本力量，大量併購初創企業，消滅潛在競爭對手。而若初創企業拒絕收購，很可能遭到圍剿打擊。這種軟硬兼施的方式，遏制了技術創新與競爭活力。

所以，反壟斷沒有錯，但關鍵在於掌握好力度節奏。當前經濟下行，市場一片蕭索。近幾年來，內地宣告進入「經濟新常態」，不搞「強刺激」救市，不搞「大水漫灌」，放緩增速，這是經濟治理方式的重要轉變，本身的方向也是對的。問題是，面對不景氣狀況，即使不搞強刺激，至少不應雪上加霜，在調控方式上簡單粗暴一刀切，沒有預警，沒有緩衝期，便直接手起刀落。對電商巨頭一棍子橫掃，對企業用電直接拉閘限電，對教育培訓行業連根剷除，對房地產直接斷血……這種方式所帶來的危害，較之企業盲目擴張、壟斷所帶來的危害更甚。

巨頭壟斷影響了創新活力，而野蠻執法對創新活力的扼殺，又何止十倍百倍。面對公權力碾壓，企業毫無還手之力，噤若寒蟬，只剩下引頸就戮的份，而成千上萬員工及其家庭也便只好哀嚎啼哭了。更有甚者，一些官媒煽動民粹，反智反理性，天天叫囂打打殺殺，進行道德綁架，令本就因教培新政陷入困境的企業，進退維谷。這種情況，到底誰是贏家？

改革開放的最大貢獻在於政府能夠自我斷腕，下放權力。如今，政府「有形的手」卻伸得愈來愈長，企業幾乎成了任人擺布的提線木偶，一舉一動，無所適從。想起十多年前那句最通俗易懂的「不折騰」，而今看來，區區三字，卻是何等微言大義、至理名言哉！