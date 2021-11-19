世界視線：德媒軍方齊發功　對華外交綁手腳

德國總理默克爾行將卸任，中德關係何去何從備受關注。在默克爾任期尾聲，德媒煞有介事披露，有國內企業以「軍民兩用」為名向中國出口柴油引擎，並安裝在新型軍艦上。德國海軍總監舍恩巴赫其後揚言，擬每兩年派遣軍艦部署印度太平洋海域。連串事件無疑令即將接任德國總理的紹爾茨，在對華政策上綁手綁腳，限制發揮空間，中德關係或不復從前。

中國軍艦使用德製引擎的調查報道，由《星期日世界報》及德國公共廣播聯盟聯手撰寫。前者是一份保守派報章，過往對中國的報道偏向負面，後者則是由德國多個地方電視台組成的公共廣播機構。報道指，中國海軍052系列驅逐艦及056型護衞艦均採用德製引擎，質疑德國經濟部審批軍火出口不嚴格，並暗示德國廠商為了利益，利用「軍民兩用科技」許可證鑽法律漏洞，令歐盟對華軍火禁運形同虛設。

報道亦指上述兩款中方軍艦多次出現在有主權爭議的南海水域。從深層次解讀可發現，文章暗指中國是「紙老虎」，軍艦依賴德國技術才能在南海巡航。隨着默克爾執政時代即將告終，德國保守派及疑中派在權力交接期間發功，企圖藉輿論向新政府施壓，要求進一步收緊對中國的技術出口管制。

此外，德國海軍擬進一步配合美國印太戰略，定期在印太地區部署船艦，並加強與日本及澳洲合作，執行航行自由行動，維護國際秩序及公平貿易。對德國海軍而言，遠洋航行機會本來不多，現時可名正言順遠航印太與他國軍艦共同演習，累積經驗。但德國軍艦及人員編制數量不多，定期遠洋航行將加劇艦隻及人手壓力。

貿易數據顯示，中國連續第5年成為德國最重要貿易夥伴，去年更是德國第二大出口國。中國進口的德國商品中，以電子電氣業為最大宗，去年貿易額達233億歐元（約2,000億港元），同比增長6.5%，增幅高於前年。對德國企業而言，中國的最大吸引力在於龐大的市場規模；倘德國新政府跟隨美國的制華步伐，不但可能影響德國在華的經濟利益，更會對本國產業結構產生連鎖影響。