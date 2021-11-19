正論：港府防疫滿漏洞　無限谷針乏作用

本港防疫體系再現漏洞之際，港府未見檢討，反而在昨日宣布擴大接種第三劑疫苗安排，放寬所有已接種第二劑科興疫苗且超過6個月的市民，下周二起接種第三針；與此同時，又傳出聯合科學委員會最快本周討論下調疫苗接種年齡。當青少年接種疫苗尚且爆出大量心肌炎個案，疫苗對幼童的風險可想而知。港府谷針無所不用其極，但最重要的「外防輸入」依然中門大開。前門拒虎後門進狼，防疫漏洞百出，單靠谷針顯然並不足夠，港府再不堵塞豁免檢疫漏洞，市民如何響應打針、如何嚴守社交距離，也是無濟於事。

現時香港本地疫情稍歇，但外來輸入個案幾乎無日無之，日前有多名豁免檢疫的貨機機師確診，潛伏期間更曾進入社區，昨日又有4宗輸入個案；另一方面，內地雙十一網購節剛過去，市民購買的貨品陸續經由速遞包裹方式運抵，惟日前一件包裹染有病毒，港府卻懵然不知，令包裹直接抵達顧客之手，若非內地當局及時抽驗發現並通知港方，恐怕直至有市民不幸感染，依然被歸類為源頭不明個案。凡此種種，無不印證港府口中的「外防輸入」不過是「魚網當傘」，根本「遮不住陽光」，眼見漏洞處處仍不作修補，直教全港市民心寒。

尤其在物流鏈一環，港府倘若視若無睹，後果恐不堪設想。北望神州大地，內地的防疫措施強如銅牆鐵壁，疫苗接種劑次甚至突破24億，多地依然爆發新一輪本土疫情；其中疫情最嚴重的遼寧省大連市，病毒源頭正正出自冷鏈物流之上。香港雖為彈丸之地，物流量卻名列世界前茅，當中任一環節中稍有不慎，病毒隨時席捲全港市民。

面對恢復通關的呼聲日益增加，內地方面依然頗有顧慮，究其原因是港府的防疫心態不但未能與內地睇齊，甚至遠遠落後於西方國家。歐美以往把疫苗視為「救生泡」，強力谷針後全面放寬限制，如今面對確診人數持續上升，也不得不重新考慮採取局部封城措施。事實上，病毒不斷變種，縱然完成接種的人數有所增加，全球的突破性感染個案也隨之上升；在歐美，接種疫苗的誘因更多的由防範感染，變成降低重症及死亡率。由此可見，內地的防疫策略可謂領先全球，歐美次之，本港則仍在原地踏步。

毫無疑問，疫苗確能起到一定的保護作用，但凡藥物必有副作用，並非人人皆適合接種，何況新冠疫苗研發時間尚短，存在諸多不明因素，此時強力谷針似乎為時過早。例如在港府放寬接種年齡後，日前已有一名13歲少年接種疫苗後，懷疑出現心肌炎或心包炎，足見現時討論進一步放寬接種年齡，無疑是把市民的生命放上天秤，把風險轉嫁給全港市民。

說到底，既然病毒並非從本港誕生，港府理應先從「外防輸入」着手，做好針對海外入境者及進口貨物的監測，堵塞防疫上的漏洞；正如人體受病菌感染，一味依靠藥物控制病情卻不離開感染源頭，再多的藥物也只能吊命，痊愈根本無從談起。