功夫茶：虐兒法例需檢討　加重刑罰護幼苗

「天下無不是之父母」這句話，隨着時代轉變，人心不古，人性複雜，難怪經常有唔少爭議。近年虐兒個案驟升，有些手法殘忍，令人髮指；而施虐者竟然多數係家庭成員，是以古人嘅話，並非百分之百靠得住。

呢，繼早前發生生父和繼母虐殺5歲女童案件，近日一單同居男女虐兒判囚64個月案引起城中關注。案中同居男女替朋友照顧未滿兩歲女嬰，卻對女嬰掌摑、藤條鞭打，用鐵製狗鏈綁着女嬰獨留家中，女嬰被發現有70處傷痕，其後昏迷送院，最終因頭部受創不治。「幼有所長」在一個文明社會難道是個奢望嗎？如果兒童自幼得不到保護，枝葉未展，尋且已受到「人間極刑」對待，提早凋萎，為人父母嘅豈非禽獸不如？

嗱！數字會講話。防止虐待兒童會尋日舉行記招，指2020/21年度共接獲1,264宗熱線舉報及諮詢服務，當中約16%為懷疑虐兒個案，主要涉及6至8歲兒童，身體虐待事件佔近半。而令人詫異嘅係當中近80%為家庭成員，該會指受虐兒童對施虐家長失去信心，並產生恐懼、缺乏安全感，甚至令其喺人際關係上產生障礙。

各位，今年開學僅僅兩個月，已出現10宗學童懷疑自殺事件。有精神科醫生更相信受虐係兒童自殺其中一個主因！生命無價，功夫茶覺得呢方面政府及教育局更應重視，要盡量做到防患於未然，切勿又翹埋雙手當冇事發生！有組織建議政府設立強制舉報懷疑虐兒個案機制，並提倡以非暴力方式管教兒童等。

根據社署數字，今年首9個月發生1,023宗懷疑虐兒個案，比去年同期約650宗，大幅增加57%，料今年虐兒事件會破新高。可見虐兒已敲響社會警鐘，有關注兒童事務成員指出，政府應對本港保護兒童法例不足之處作全面檢視，包括就兒童發展訂明清晰指標，列出不同年齡人士所需嘅支援，並應逐一個案檢視而非宏觀檢視，才能對症下藥，令社會可以聚焦檢討，適時介入個案協助。

有關人士表示，兒童用佢哋嘅生命及血向社會反映、指控！若然保護兒童制度做得好又夠全面，佢哋現時應該仍然快樂地喺我哋身邊！此外，體罰方式不人道，可是目前仍然被容許，建議參考外國訂立保護兒童法。功夫茶都覺得「棒下出孝子」呢啲思想過晒氣，教育離不開「愛」，愛的教育才是教育嘅真諦，以暴易暴只會惡性循環！至於法改會亦建議把虐兒相關罪行嘅最高刑罰加至監禁15年，虐兒一件也嫌多，功夫茶鼓掌贊成加重刑罰！兒童畢竟係未來社會嘅希望，所有幼苗豈能不好好加以保護？