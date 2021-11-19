老朋友王卓祺教授最近撰文，借春秋時期晉國智伯之亡來諷喻香港明年的選舉，他引司馬光的《資治通鑑》說：「自古昔以來，國之亂臣，家之敗子，才有餘而德不足，以至於顛覆者多矣。」「智伯之亡也，才勝德也。」「小人挾才以為惡。」「惡亦無不至矣。」他這些引述，目的是以古喻今。以當今智伯來質問香港的政治倫理，劍指三朝元老（發展局局長、政務司司長、特首）。

香港今天的問題，地產炒賣導致公屋短缺，樓價飛升，地產天價挫害經濟與民生，或許可說是源自曾蔭權掌權所為（他也是三朝元老：財政司司長、政務司司長、特首）鑄成。這後一位三朝元老卻是延續曾蔭權的房屋土地政策，有稍改的只是包裝宣傳不同，也揚言增土地供應，平抑樓價，可推高樓價的效果一樣沒變。其比曾蔭權更惡劣、犯更嚴重過失的是放任佔中、旺角暴動，到反修例示威演變成動亂，暴民可攻擊政府總部、警署和攻佔立法會大樓，香港眾多地方變成城市游擊戰場所，變成外力介入的「港獨起義」。

從佔中至「港獨起義」的幾年裏，特區政府主政者應負責任，不能推卸。負責任的目的是擺正事實，糾正歪曲的假新聞、假分析，把動亂的前因後果，整個過程中的種種不應有的失誤過錯闡明，認識錯在哪裏，從而吸取教訓，避免將來重蹈覆轍。

反修例之亂若不是中央出手，替換了警務處處長，改變了對警隊的領導和警隊治亂的政策、手段，顏色革命或許便可成功。而特區政府與建制精英中，有不少人支持和同情「港獨起義」。單以特區的政務官系統，大有機會投降或作某些讓步，讓顏色革命可以在港延續發酵。這樣關乎國家安全的重大政治動亂，為甚麼主政者不能被追究責任？至少也要對社會、國家作出公開的交代。即使用中國封建歷史的慣例，讓有關人士戴罪立功，但還是要確定其罪，才可網開一面，讓其立功頂罪。

或許早前政府高層有人事變動，便是代表就責任歸屬作出處理，可惜這樣把責任全部推予免職者，頗為不公，對更負主要責任者不追究，怎可明正香港的政治倫理？中國現時以理想主義和道德號召全球，在香港亦應秉承原則，堅持把事理道德弄清，教育民眾。今次顏色革命失敗，不等於日後不會由美國借機重來。今次處理不應留有後患，也使大眾難以信服。