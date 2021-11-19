中國共產黨的「百年歷史決議」把香港問題寫了進去。在中共百年奮鬥中，解決香港問題分3個階段，一是用「一國兩制、港人治港、高度自治」的方針，解決1997年收回香港主權、治權，以保持香港長期繁榮穩定；二是1997年後開始實踐「一國兩制」；三是去年粉碎了外國勢力和反中亂港勢力相勾結、旨在顛覆香港特區政府、顛覆「一國兩制」、危害國家安全的「顏色革命」。

香港回歸問題的提出和解決，「一國兩制」的「制度創新」和深入實踐，都是中國特色社會主義的摸索建構和組成部分，都是中共領導推動中華民族偉大復興、完成中國統一的重要內容和功業。因為實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，香港問題在中國特色社會主義的探索過程中一直有特殊的位置和情況。如果說，中國特色社會主義的改革開放是摸着石頭過河，那麼「一國兩制」的實施和實踐就更是毫無前人經驗可言，沒有石頭可摸。

最奇特的是，中央對「一國兩制」的實施，多年來基本上將「五十年不變」視為「五十年不管」。因為中央對回歸後的香港，認為應該放心大膽的交給「港人治港」就可以了，如果自己「要管」，就會影響「高度自治」。當然，這也是中央的自信和大氣，認為香港的破壞勢力掀不起甚麼大浪，一切盡在掌握中。而引蛇出洞，養肥了殺，不動手則已，一動手就要聚殲，這也是中共多少年來的鬥爭策略。因此，可以說回歸以來，香港的事情正是沿着這樣的軌迹在走，中共的革命經歷、治國理政都離不開鬥爭推動和經驗總結。

現在，香港問題的解決，中央推出三大措施，一是中央全面管治權；二是《港區國安法》；三是把香港的發展融入國家發展大局、納入國家治理體系。在這個過程中，香港的行政、立法、司法等領域要實施改革，上層建築要整頓，清除一切有害因素，香港由亂而治、而大治也。