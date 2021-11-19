內行看門道，外行看熱鬧。有人認為，中美元首視像會談安排在中方的上班時間舉行，而在美國已到半夜，顯示美方在雙邊關係中處於被動地位。這不是沒有道理，今次會談以及之前的兩次通話，都是美方提出，中方應約，證明美方更急於打破僵局，也證明中方掌握主動權。

眾所周知，拜登上任後就一直渴望與中國領導人會面，多次拋出橄欖枝，但中方都不予理睬。今次中方之所以答應舉行視像會談，大概是因為美方作出某些讓步，而美方之所以讓步，則是因為有求於中方。美國表面上風光得很，其實危機重重。其他問題姑且不說，單是疫情仍在肆虐、經濟復甦乏力，加上通脹瀕臨失控、供應鏈日趨緊張，就足夠拜登頭疼了。怎麼辦？除了求助中國，任何國家都幫不了美國，這就是拜登三番四次要求與中國領導人會面的真正原因。

既然有求於人，只好放低身段。拜登在視像會談中重申不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。在此之前，美國國家安全顧問沙利文也說過同樣的話，可見這已成為華府共識。相對於之前咄咄逼人，美國對華政策出現明顯轉變，這種轉變看似突然，其實早已有迹可尋。

經過幾年激烈博弈，美國不但嘗不到任何甜頭，反而五勞七傷。反觀中國進退自如，穩操勝券。至此，美國終於意識到中國崛起不可阻止，也終於認識到中國體制不可改變，因此不得不尋求對話。當然，這並不表示放棄遏華，美國霸權思維根深柢固，不可能真心實意同中國合作共存，對抗和衝突還會繼續。君不見，視像會談剛結束，隨即傳出美國可能抵制北京冬奧的消息，證明老美說一套做一套，中國豈能鬆懈。