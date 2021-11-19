反華反上腦的澳洲總理莫里森近日又有「驚人之舉」，揚言投放一億澳元發展量子電腦、人工智能等技術，包括建造量子商業化中心，藉以抗衡中國在相關領域的領先優勢云云。問題是，一億澳元不過相等於5.6億港元，在香港連起一條行人天橋也遠遠不夠，僅元朗天價行人天橋的造價便達17億港元，更遑論跟中國相比，真不知莫里森的雄心壯志從何而來？

所謂量子技術，是一門新興的物理和工程領域，被譽為是主宰下一世代的技術，驅動人工智能、醫療、通訊、半導體等重要變革，不僅科技大廠如谷歌、IBM、微軟、英特爾等積極加入戰場，更早已成為國與國之間兵家必爭之地，中國與美國都在競逐量子科技並急欲確定王者地位。早前中國科研團隊被指已研發出迄今全球最快的「實時量子隨機數發生器」，產生量達1秒188億個隨機數，在量子技術競賽先勝一仗。

國家領導人曾言：「加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。」事實上，中國為了發展量子技術付出極大，早在2006年已開始發展，預計到2022年，投資總額逾150億美元，即超過1,000億元人民幣。敢問莫里森，區區投放一億澳元，如何「抗衡」中國？

這些年，中國發展一日千里，國力足以威脅美國霸主地位，令西方國家眼紅。於是乎，西方陣營千方百計打壓中國，妖魔化更是家常便飯。在美國指揮棒一揮下，過去跟中國無仇無怨的澳洲也隨之亂舞，更加因為選出一個頭腦發熱又不自量力的總理，令澳洲在全世界人面前丟架還自我感覺良好。不招人妒是庸才，中國樹大招風，類似的笑話肯定陸續有來，大家不妨買定花生笑個夠。