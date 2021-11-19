不論雙方如何唱好，剛結束的中美元首視像會議都是雷聲大、雨點小，對於兩國之間的人權及貿易糾紛、疫情和氣候合作，以至伊朗、北韓等外交問題，均缺乏實質及突破性的成果。單從會議名稱便略知一二，明明是美國總統拜登上任後，兩國領導人的首次雙邊會談，但雙方都未有將之稱為「峰會」，僅稱作「會議」或「會面」。

白宮國家安全顧問沙利文會後透露，兩國元首在會上同意「尋求展開關於戰略穩定的討論」。美方事後亦急急澄清，雙方只會就軍備控制展開「對話」，而並非類似美俄之間的「正式會談」，總之就要降低外界對兩國關係全面正常化的期望。

會前有報道指出，國家主席習近平計劃邀請拜登出席北京冬季奧運會開幕禮。拜登亦在會上表示，希望很快可與對方像過往般面對面會談。但會談甫結束，就立即有親民主黨的美媒爆料，指美方將會宣布對北京冬奧實施「外交杯葛」，即是美國運動員可如常參賽，但美國政府不會派出任何外交官員出席相關活動，以示不滿中國的人權狀況。

中美早前互相驅逐或不與對方的記者簽證續期，會後雙方同意放寬相關限制，但與此同時，美國國務院又發表所謂的「宗教自由認定」聲明，將中國、俄羅斯等10國列為「特別關注國家」，批評有關國家持續、嚴重及系統性地侵犯宗教自由。但最起碼，美方近期未有再指控中國在新疆進行「種族滅絕」，因為這根本就是「假新聞」。

在經濟貿易方面，美方的動作和訊息同樣是反覆無常，一時就放寬兩國部分高新科技及戰略敏感貨品的出入口，並呼籲中美同時調低關稅以助壓抑通脹，但一時又收緊對部分中國公司或個人的貿易及投資限制。

對於台灣問題，有人形容今次會談化解了北京對台動武的危機，可與當年的古巴核彈危機媲美。但當年蘇聯可真的是在古巴部署了核彈，美蘇的軍艦與戰機已隨時準備開戰，今次台海危機卻是美方與台灣的反華台獨分子自編自導自演的。

且看即將卸任的德國總理默克爾怎麼說，她指德國一開始與中國的合作可能太天真，但不論德國與歐盟都應該繼續與中國合作，互相學習，完全脫鈎並不正確，會對自己有害。人之將走，其言也善，但拜登和大部分美國人可能聽不懂。