台灣已故作家柏楊的遺孀張香華日前透露，自2016年起不斷收到台灣的出版商請求授權把《醜陋的中國人》收錄在各級教科書。她斥責台灣當局採取「去中國化」教學策略，關於收錄的請求更是其心可議，擔心會是利用書名來辱華。

討論中國人性格不足之處的文章，從來華傳教士明恩溥，到魯迅、林語堂乃至愛因斯坦皆有不少論點可供研究，台灣人如要找同聲同氣的，也有歷史學家孫隆基《未斷奶的民族》可援引作學術討論，它們只不過不像柏楊著作那樣，有一個可供別有用心者利用來借題發揮加以辱華的書名而已。

「任何一個民族的文化，都像長江大河，滔滔不絕的流下去，但因為時間久了，許多污穢骯髒的東西，使這個水不能流動變成一潭死水。」台灣當局想借柏楊著作來抽水之前，有否嘗試理解柏楊這段說話？尤其那些迷信美國主義的台灣人士與台獨勢力，他們近年與美國愈走愈近的同時，又有否認真閱讀美國公共知識分子霍夫施塔特關於美國反智的研究？對美國作家保羅‧福塞爾探討美國社會的惡俗與愚蠢，又有何看法？

既然有種說法：「社會上有4%的人毫無良知」，換言之，人口愈多，出現人性醜陋的情況也會按比例增多。電騙案中東南亞落網的犯人多持台灣護照，偷呃拐騙難道不醜陋？高雄市「城中城」大樓46人死亡大火，揭露弱勢社群過着螻蟻般的生活，被社會掃進了地氈底，台灣當局意圖嘲弄別人醜陋的同時，何不審視自己眼中的樑木？

柏楊遺孀指其夫生前交代「當大陸文明已經進步了，就要廢除這本書的發行」，她認為現在應是時候「功成身退」，待所有合約完結將暫停此書的出版。台灣社會也是時候研究「醜陋的中國台灣人」了。